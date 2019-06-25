Сеть Silver Cinema открывает многозальник в Пскове

Федеральная сеть кинотеатров Silver Cinema расширяется новой региональной площадкой. Еще одним городом присутствия сети станет Псков. Новый многозальник общей площадью составит 4330 кв. м. откроется в местном ТРЦ FJORD PLAZA. Кинотеатр Silver Cinema станет частью масштабной досуговой зоны, сформированной на 2-м этаже комплекса.

Новый мультиплекс в Пскове будет включать в себя семь кинозалов на 584 посетителя, три из которых станут VIP−залами повышенной комфортности. Открытие комплекса состоится осенью 2019 года.

Сегодня кинотеатры сети функционирует в Москве и Московской области, Смоленске, Уфе, Твери и Тверской области. На сайте сети отмечается, что отличительной особенностью Silver Cinema являются «европейские стандарты качества и современный минималистичный дизайн интерьеров».

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25.06.2019 Автор: Артур Чачелов