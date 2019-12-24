«Серебряные коньки» переехали на конец 2020 года

Компания «Централ Партнершип» объявила о том, что российский проект СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ меняет дату выхода. Вместо заявленного ранее 14 февраля лента выйдет 3 декабря 2020 года. Уход картины разгрузит непростой уикенд Дня святого Валентина и избавит проект от ненужной конкурентной борьбы с заявленным здесь же фильмом Жоры Крыжовникова ЛЕД 2 (WDSSPR), с которым у КОНЬКОВ частично пересекаются целевые аудитории.

На новой дате СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКОВ сейчас завлено два фильма. Среди них есть и прямой жанровый конкурент: это фильм ЗВЕЗДНЫЙ РАЗУМ (FOX) от компании KD Studios, претендующий на ту же целевую аудиторию. Кроме того, на 3 декабря давно заявлен некий проект без названия от студии Стивена Спилберга (UPI).

СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ – совместный проект кинокомпании «Централ Партнершип», группы компаний ГПМ КИТ, компании «Кинослово» и студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. Сюжет картины переносит зрителей в сказочно красивый предновогодний Петербург 1899 года. Здесь в канун нового века встречаются молодые люди из разных миров – сын бедняка-фонарщика и бунтующая аристократка. Волею судьбы им предстоит вместе пережить немало приключений на пути к своей мечте…

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24.12.2019 Автор: БК