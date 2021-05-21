Кинопремия «Слово» объявила победителей

В Москве прошла пятая церемония вручения сценарной премии им. В. Черных «Слово», на которой были подведены кинематографический итоги 2020 года. В ходе мероприятия кинорежиссер, драматург, актер, народный артист РФ Андрей Смирнов (БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ, ОСЕНЬ, ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА, ФРАНЦУЗ) был награжден спецпризом «За верность профессии».
Полный список победителей:
Лучший сценарный дебют
Лучший сценарий полнометражного фильма
Лучший сценарий многосерийного фильма
Лучший дипломный сценарий
Специальный приз от партнера премии МТС Медиа/KION «Шоураннер — триумф профессии сценариста» получил Илья Куликов.
В состав жюри в этом году вошли актриса Виктория Исакова, сценарист Дарья Грацевич, композитор Игорь Вдовин, оператор Влад Опельянц, продюсер Игорь Мишин. Председателем жюри станет кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный артист РФ, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин.
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21.05.2021 Автор: БК
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