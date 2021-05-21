Кинопремия «Слово» объявила победителей

В Москве прошла пятая церемония вручения сценарной премии им. В. Черных «Слово», на которой были подведены кинематографический итоги 2020 года. В ходе мероприятия кинорежиссер, драматург, актер, народный артист РФ Андрей Смирнов (БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ, ОСЕНЬ, ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА, ФРАНЦУЗ) был награжден спецпризом «За верность профессии».

Полный список победителей:

Лучший сценарный дебют

Мария Игнатенко (ГОРОД УСНУЛ)

Дмитрий Рудаков (СЕНТЕНЦИЯ)

Исамил Сафарали, Мария Зелинская, Рустам Мамедов (ДОЧЬ РЫБАКА) — победитель

Лучший сценарий полнометражного фильма

Дмитрий Давыдов (ПУГАЛО)

Елена Киселева, Андрей Кончаловский (ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!) — победитель

Михаил Сегал (ГЛУБЖЕ!) — победитель

Иван И. Твердовский (КОНФЕРЕНЦИЯ)

Лучший сценарий многосерийного фильма

Андрей Золотарев, Лев Мурзенко, Александра Ремизова («Триггер»)

Илья Куликов, Василий Внуков, Александр Сысоев («Перевал Дятлова»)

Эдуард Оганесян, Настя Кузнецова, Антон Коломеец («Чики») — победитель

Лучший дипломный сценарий

Ирина Казьмина (ИНСАЙДЕР)

Анастасия Матвеева (ОЛЬГА)

Уля Мартьянова (СМЕРТИНЕТ) — победитель

Специальный приз от партнера премии МТС Медиа/KION «Шоураннер — триумф профессии сценариста» получил Илья Куликов.

В состав жюри в этом году вошли актриса Виктория Исакова, сценарист Дарья Грацевич, композитор Игорь Вдовин, оператор Влад Опельянц, продюсер Игорь Мишин. Председателем жюри станет кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный артист РФ, лауреат Каннского кинофестиваля Павел Лунгин.

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21.05.2021 Автор: БК