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Елена Филатова назначена главой Госфильмофонда

Она сменила на посту Николая Малакова

Как сообщает Мнистерство культуры, у Госфильмофонда сменился руководитель. Вместо Николая Малакова, контракт с которым был расторгнут 30 апреля, новым руководителем ФГБУК «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации» стала Елена Филатова. Это уже четвертая смена гендиректора фонда за последние два года, Малаков проработал в этой должности чуть больше года.

С 2018 года по настоящее время Елена Филатова работала генеральным директором ООО «Пайк Медиа Лаб», специализирующегося на телевизионном производстве и создании медиасервисов. Длительное время Елена Филатова занимала различные руководящие должности в телерадиокомпаниях «Звезда» и «Московия». Участвовала в качестве исполнительного продюсера в организации прямых трансляций для Первого канала и ВГТРК, а также была исполнительным директором ряда документальных фильмов и шоу для федеральных телеканалов.

Госфильмофонд отвечает за хранение копий фильмов и других материалов по истории кино. Производители картин обязаны передавать в Госфильмофонд копию своего проекта перед выпуском его в кинотеатрах или в телеэфире.

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07.05.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: Российская газета, Ведомости

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