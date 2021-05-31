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«КиноПоиск HD» покажет вертикальную серию анимационного проекта «Смешарики»

Премьера состоится в День защиты детей

Эксклюзивно на КиноПоиск HD 1 июня выйдет вертикальная серия анимационного проекта «Смешарики» от ГК «Рики». Спецэпизод будет доступен в мобильном приложении и выпущен к 18-летию мультсериала.

Серия «Паранормальное приключение» производства студии «Петербург», которая в этом году тоже отмечает 18-летие, снята в жанре триллер от первого лица. Смешарики обнаруживают Снежного человека, вернее, только его большой и загадочный след. В надежде снять документальный фильм Крош и Ёжик берут камеру и отправляются на поиски. Им придётся ловить неведомое чудище и ночевать в лесу. А ночью, как известно, всё тайное становится явным.

Вертикальная серия «Смешариков» будет доступна в мобильном приложении КиноПоиск HD с 1 июня. Возрастное ограничение 0+.

Генеральный продюсер группы компаний «Рики» Юлия Николаева«Мы знаем, что многие зрители предпочитают смотреть "Смешариков" с экрана телефона, потому решили обыграть этот момент, сделав нашим зрителям необычный подарок к 18-летию бренда. Сценарий и сюжет серии разрабатывался специально под вертикальный формат. Это уникальный опыт для российской детской анимации». 

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31.05.2021 Автор: Виолетта Палий

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