Новости


За месяц самоизоляции «Союзмультфильм» завершил работу над восемью сериями пяти своих проектов

Студия сумела перестроится под новые реалии

Несмотря на режим самоизоляции сотрудников, «Союзмультфильм» продолжает работу над имеющимися проектами. Студия «ушла на карантин» 19 марта и за этот период создала восемь новых эпизодов своих сериальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба «Союзмультфильма», ссылаясь на слова председателя правления киностудии Юлианы Слащевой.

«Находясь на дистанционном режиме наши творческие группы завершили создание восьми серий таких проектов как «Простоквашино», «Оранжевая корова», «Приключения Пети и Волка», «Зебра в клеточку», − сказала Слащева. − Одновременно идет работа над еще 15 эпизодами, одним полнометражным фильмом и 20 авторскими проектами».

За прошедшие 4 недели на дистанционную работу были переведены все восемь производственных команд студии и авторский блок. «Мы смогли оперативно перейти на удаленный режим и сохранить темпы и качество производства благодаря точной настройке всех технологических цифровых процессов студии, − говорит Юлиана Слащева. − Наш переход на дистанционную работу показал, что Союзмультфильм − это современная и технологически развитая студия, способная быстро и гибко перестроиться под изменяющиеся условия».

Помимо непосредственного производства серий еще несколько проектов находятся в стадии активной разработки. В целом, за четыре недели по всем проектам утверждено 36 синопсисов, принято 15 сценариев, а 26 сценариев серий «Зебры в клеточку» переведены на английский язык. 

Также на киностудии продолжается подготовка к созданию собственных сценарных и режиссерских курсов, организовано дистанционное обучение для одной из творческих команд. По словам Слащевой, сотрудники продолжают активно общаться друг с другом, но уже в режиме онлайн.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен 

14.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Союзмультфильм

Новости по теме:

В 2020 году «Союзмультфильм» планирует выпустить 700 минут новой анимации

«Союзмультфильм» начал онлайн-показы авторских мультфильмов

«Союзмультфильм» нашел инвестора для «Ну, погоди!»

«МУЛЬТ в кино» вернет «Союзмультфильм» в кинотеатры

Французская Cyber Group Studios инвестирует в проект «Союзмультфильма»


Самое читаемое

Режим самоизоляции ослабили на Чукотке

Один из российских регионов разрешил кинотеатрам возобновить работу

Подробнее
Конкурс историй продлится до 26 апреля

Продюсеры Hype Film ищут сценариста нового проекта через «ВКонтакте»

Подробнее
Это конкурс, победители которого будут работать над новыми проектами онлайн-кинотеатра

«КиноПоиск HD» запускает «Марафон сценаристов»

Подробнее
Это попытка компании продолжить бизнес, пока нельзя показывать кино

Сеть «Мираж Синема» займется доставкой еды

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 