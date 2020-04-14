За месяц самоизоляции «Союзмультфильм» завершил работу над восемью сериями пяти своих проектов

Несмотря на режим самоизоляции сотрудников, «Союзмультфильм» продолжает работу над имеющимися проектами. Студия «ушла на карантин» 19 марта и за этот период создала восемь новых эпизодов своих сериальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба «Союзмультфильма», ссылаясь на слова председателя правления киностудии Юлианы Слащевой.

«Находясь на дистанционном режиме наши творческие группы завершили создание восьми серий таких проектов как «Простоквашино», «Оранжевая корова», «Приключения Пети и Волка», «Зебра в клеточку», − сказала Слащева. − Одновременно идет работа над еще 15 эпизодами, одним полнометражным фильмом и 20 авторскими проектами».

За прошедшие 4 недели на дистанционную работу были переведены все восемь производственных команд студии и авторский блок. «Мы смогли оперативно перейти на удаленный режим и сохранить темпы и качество производства благодаря точной настройке всех технологических цифровых процессов студии, − говорит Юлиана Слащева. − Наш переход на дистанционную работу показал, что Союзмультфильм − это современная и технологически развитая студия, способная быстро и гибко перестроиться под изменяющиеся условия».

Помимо непосредственного производства серий еще несколько проектов находятся в стадии активной разработки. В целом, за четыре недели по всем проектам утверждено 36 синопсисов, принято 15 сценариев, а 26 сценариев серий «Зебры в клеточку» переведены на английский язык.

Также на киностудии продолжается подготовка к созданию собственных сценарных и режиссерских курсов, организовано дистанционное обучение для одной из творческих команд. По словам Слащевой, сотрудники продолжают активно общаться друг с другом, но уже в режиме онлайн.

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14.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Союзмультфильм