Проверка не выявила нарушений в выплатах авторских вознаграждений на «Союзмультфильме»

Министерство культуры провело очередную регулярную проверку выплат авторских вознаграждений на киностудии «Союзмультфильм» в 2019 году. Об этом сообщается на сайте ведомства. По закону, размер выплат зависит как от ставки, установленной постановлением Правительства РФ для разных категорий авторов, так и от величины выручки, полученной от использования конкретного произведения.

Авторы получают денежные средства от эфирной демонстрации произведений и продажи их записей на различных носителях, публичного воспроизведения, а вот выплаты вознаграждений за использование образов персонажей фильмов не предусмотрены. Тем не менее, киностудия производит их на регулярной основе с целью поддержки авторов.

«Соблюдение законности в сфере защиты интеллектуальной собственности – одно из важнейших направлений деятельности Минкультуры России, – отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, – это самый надежный гарант поступательного развития для различных видов творческой деятельности».

Она также сообщила, что по итогам проверки выплат на киностудии «Союзмультфильм» не было выявлено нарушений.

За 2019 год, «Союзмультфильм» начислил более 18 миллионов рублей роялти 123 получателям в долях, установленных законом, включая предусмотренные налоги и взносы. Это больше, чем в 2018 году, когда было выплачено 11,5 млн рублей, и больше, чем в 2017 году с 16,3 млн. Рост связан с активным развитием киностудии в последние годы.

Как сообщила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, помимо регулярных выплат «Союзмультфильм» также за последние три года погасил задолженность перед авторами. «Суммарно, с учетом погашения долгов, расходы киностудии на авторские вознаграждения в 2017-2019 гг. составили более 45 млн рублей, − рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлианна Слащева. − В настоящее время компания, как законный правообладатель, два раза в год в полном объеме выплачивает авторам вознаграждение».

Слащева также добавила, что киностудия в любой момент готова по запросу предоставить необходимую отчетность по выплатам, как компетентным государственным органам, так и самим авторам.

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07.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ