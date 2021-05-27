Оkko эксклюзивно покажет третий сезон «Простоквашино»

Мультимедийный сервис Okko и «Союзмультфильм» представят третий сезон мультсериала «Простоквашино». Видеосервис эксклюзивно покажет более тридцати серий культового проекта.

Обновленный мультсериал «Простоквашино» стартовал в апреле 2018 года. По ходу развития сюжета в мультфильме появились новые герои – младшая сестра Дяди Федора – Вера Павловна и изобретательный зверек ТамаТама, няня Маргарита Егоровна, девочка Оля и жители соседней деревни ПростоКашино.

Главных героев озвучивают ведущие отечественные артисты и музыканты. Так, Кот Матроскин говорит голосом Антона Табакова, Пес Шарик – Павла Деревянко, почтальон Печкин – Ивана Охлобыстина, няня Маргарита Егоровна – народной артистки Российской Федерации Татьяны Васильевой. Маму озвучивает телеведущая и актриса Юлия Меньшова, Папу – известный актер дубляжа Андрей Тенетко.

“«Простоквашино» – флагманский мультсериал «Союзмультфильма», можно сказать, с него началась новая история киностудии, он стал своего рода «мостиком» между прошлым и будущим, вернув творческим цехам производственную память, – сказала председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, – и сейчас этот проект, вдохновленный классическими фильмами советского времени, собирает у экранов поколение новых зрителей, занимая высокие строчки в топах лидеров детского смотрения на ТВ и в сети Интернет”.

Она отметила, что сотрудничество с Okko даст новый имульс проекту:

“Мультсериал позволил образам персонажей раскрыть свои новые грани и характерные черты, вырасти вместе со своими зрителями, и, я уверена, сотрудничество с таким крупным партнером, как Оkko, даст новый импульс проекту и его развитию. Команда сервиса уже доказала свои лидирующие позиции на рынке, выступая партнером в исключительно качественных проектах для разных аудиторных групп”, – добавила Юлиана Слащева.

“У «Союзмультфильма» сильные традиции анимации. Эти мультфильмы знают и любят во всём мире. Мы рады, что приняли участие в создании новой главы культового мультсериала «Простоквашино». Уверен, пользователи Okko по достоинству оценят новый сезон, доступный эксклюзивно в нашем сервисе. Осталось дождаться выхода”, – отметил генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko Джаник Файзиев.

Новые серии мультсериала «Простоквашино» будут эксклюзивно доступны подписчикам Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 30 мая.

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27.05.2021 Автор: Виолетта Палий