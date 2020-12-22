Авторская анимация «Союзмультфильма» появится на крупном видеосервисе Китая

Коллекция из 82 авторских короткометражных картин, созданных на киностудии «Союзмультфильм» за последние 10 лет, появится на крупнейшей в Азии ОТТ-платформе Хiaomi. Контент будет доступен на территории Китая. Местному зрителю представят призеров национальных и международных фестивалей − «Морошка» Полины Минченок, «Два трамвая» Светланы Андриановой, «Виват, мушкетеры!» Антона Дьякова, «Доброе сердце» Евгении Жирковой и многие другие.

Эксклюзивным дистрибьютером коллекции на азиатском рынке является компания Beijing Joy Culture Media, которая год назад заключила соответствующее соглашение с киностудией «Союзмультфильм».

«Китайские зрители традиционно в числе поклонников российской анимации, и мы очень признательны такому зрительскому вниманию и намерены развивать сотрудничество с компаниями из КНР, − отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, − особенно важно, что знакомство с актуальной коллекцией киностудии начнется именно с авторского короткометражного кино, которое как нельзя лучше представляет значительный креативный потенциал нашей анимации. Жанрово и технически это очень разные фильмы, каждый из которых, без сомнения, способен оставить яркое впечатление».

«Мы рады, что у нас есть возможность представить шедевры Союзмультфильма − богатейшую коллекцию российского короткометражного анимационного кино более чем 45 миллионам китайских семей через Xiaomi TV Screen, крупнейшую OTT платформу в Китае», − заявила генеральный директор Beijing Joy Culture Media Ли Ян (Li Yan).

Ранее авторская коллекция «Союзмультфильма» широко не демонстрировалась на территории КНР: на Хiaomi все фильмы ожидает премьерный показ.

Также Beijing Joy Culture Media приобрела права на дистрибуцию анимационных сериалов «Пластилинки», «Простоквашино» и «Приключения Пети и Волка» на территории КНР сроком на три года. Сериалы будут дублированы на китайский язык для показа на ТВ каналах и цифровых платформах.

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22.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Союзмультфильм»