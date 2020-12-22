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Авторская анимация «Союзмультфильма» появится на крупном видеосервисе Китая

Это картины, созданные на студии за последние 10 лет

Коллекция из 82 авторских короткометражных картин, созданных на киностудии «Союзмультфильм» за последние 10 лет, появится на крупнейшей в Азии ОТТ-платформе Хiaomi. Контент будет доступен на территории Китая. Местному зрителю представят призеров национальных и международных фестивалей − «Морошка» Полины Минченок, «Два трамвая» Светланы Андриановой, «Виват, мушкетеры!» Антона Дьякова, «Доброе сердце» Евгении Жирковой и многие другие.

Эксклюзивным дистрибьютером коллекции на азиатском рынке является компания Beijing Joy Culture Media, которая год назад заключила соответствующее соглашение с киностудией «Союзмультфильм».

«Китайские зрители традиционно в числе поклонников российской анимации, и мы очень признательны такому зрительскому вниманию и намерены развивать сотрудничество с компаниями из КНР, − отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, − особенно важно, что знакомство с актуальной коллекцией киностудии начнется именно с авторского короткометражного кино, которое как нельзя лучше представляет значительный креативный потенциал нашей анимации. Жанрово и технически это очень разные фильмы, каждый из которых, без сомнения, способен оставить яркое впечатление».

«Мы рады, что у нас есть возможность представить шедевры Союзмультфильма − богатейшую коллекцию российского короткометражного анимационного кино более чем 45 миллионам китайских семей через Xiaomi TV Screen, крупнейшую OTT платформу в Китае», − заявила генеральный директор Beijing Joy Culture Media Ли Ян (Li Yan).

Ранее авторская коллекция «Союзмультфильма» широко не демонстрировалась на территории КНР: на Хiaomi  все фильмы ожидает премьерный показ. 

Также Beijing Joy Culture Media приобрела права на дистрибуцию анимационных сериалов «Пластилинки», «Простоквашино» и «Приключения Пети и Волка» на территории КНР сроком на три года. Сериалы будут дублированы на китайский язык для показа на ТВ каналах и цифровых платформах.

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22.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Союзмультфильм»

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