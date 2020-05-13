Смоленская область разрешила работу кинотеатров

Смоленская область начала поэтапное снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил местный губернатор Алексей Островский. Выход из режима ограничений проводится строго с учетом рекомендаций регионального Роспотребнадзора. В указ главы региона «О введении режима повышенной готовности» внесены существенные изменения, благодаря которым, в частности, разрешается работа кинотеатров.
«Разрешается посещение гражданами кинотеатров (кинозалов) при условии исполнения организациями сферы услуг рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области», − говорится в документе.
Ранее работу кинотеатров разрешили возобновить в шести районах Ленинградской области. Кроме того, Калининградская область разрешила работу автокинотеатров. Один из них − кинотеатр под названием «Ночной дозор» − начал работу 8 мая. В его расписании ленты ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, КАЛАШНИКОВ, ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВА и СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА У КОСТРА.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
13.05.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Regnum
Кинотеатры Гонконга откроются уже 8 мая
Открывшая кинотеатры техасская киносеть продала 3 тыс. билетов за уикенд
Правительство выступило против ограничения рекламы перед киносеансами
Американский штат Джорджия разрешил работу кинотеатров
Кинотеатры России все же включили в список пострадавших от эпидемии отраслей
Над кинотеатрами и онлайн-видеосервисами нависли новые авторские отчисленияПодробнее
Кредиторы требуют банкротства компании Александра РоднянскогоПодробнее
Продюсеры «Льда» и «Вторжения» рассказали, сколько киносети задолжали им за прокатПодробнее
Кинотеатрам Ленобласти разрешили начать работу с 12 маяПодробнее