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Смоленская область разрешила работу кинотеатров

Регион начал поэтапное снятие ограничительных мер, связанных с эпидемией

Смоленская область начала поэтапное снятие ограничительных мер, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил местный губернатор Алексей Островский. Выход из режима ограничений проводится строго с учетом рекомендаций регионального Роспотребнадзора. В указ главы региона «О введении режима повышенной готовности» внесены существенные изменения, благодаря которым, в частности, разрешается работа кинотеатров.

«Разрешается посещение гражданами кинотеатров (кинозалов) при условии исполнения организациями сферы услуг рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области», − говорится в документе. 

Ранее работу кинотеатров разрешили возобновить в шести районах Ленинградской области. Кроме того, Калининградская область разрешила работу автокинотеатров. Один из них − кинотеатр под названием «Ночной дозор» − начал работу 8 мая. В его расписании ленты ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, КАЛАШНИКОВ, ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕКСАНДРА ХРИСТОФОРОВА и СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ РАССКАЗА У КОСТРА.   

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13.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Regnum

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