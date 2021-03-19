«Лига Справедливости Зака Снайдера» показала рекордный старт на «КиноПоиск HD»

Проект сервиса HBO Max ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА показал рекордный старт на «КиноПоиск HD». Этот российский онлайн-кинотеатр эксклюзивно показывает картину на территории страныи СНГ одновременно со всем миром. 18 марта фильм доступен по подписке одновременно со всем миром.

За первые сутки после премьеры на сервисе ее посмотрели более 400 тыс. подписчиков. Интересно, что фильм ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ в первый день проката в кинотеатрах России в 2017 году собрал в 1,5 раза меньше зрителей (около 268 тыс.).

Альтернативную версию фильма 2017 года от режиссера Зака Снайдера зрители ждали 4 года. ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ ЗАКА СНАЙДЕРА (или «Снайдеркат») − одна из самых дорогих режиссерских версий в истории кино. Ее длина − больше 4 часов. Треть зрителей фильма в день премьеры посмотрели его полностью.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

19.03.2021 Автор: Артур Чачелов