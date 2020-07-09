Собянин разрешил кинотеатрам Москвы открыться 1 августа

Московские кинотетары все же получили право возобновить работу с 1 августа. Теперь это официальная информация. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал соответствующий указ и сообщил об этом на своем сайте.
«Принимая во внимание эти позитивные тенденции, и с учетом рекомендаций санитарных врачей я принял решение продолжить отмену ограничений, прежде всего, в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению, − говорится в сообщении мэра.
На сайте также указано: «с 1 августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%».
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09.07.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Сайт мэра Москвы
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