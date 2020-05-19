На конкурс кинодебютов фонда Сокурова поступило более 300 заявок

Фонд Александра Сокурова «Пример интонации» подвел итоги первого этапа конкурса кинодебютов «Региональное кино России», созданного при поддержке Фонда президентских грантов. На конкурс поступило более 300 заявок, содержащих сценарий, синопсис и презентацию о будущем фильме. Заявки приходили от начинающих кинематографистов в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов РФ, от Калининграда и Мурманска до Дальнего Востока.

В лонг-лист редакционный совет включил 45 заявок полнометражных игровых фильмов, которые вошли в режиссерский и сценарный портфель Фонда. Названия и порядковые номера сценарных работ, вошедших в лонг-лист, опубликованы на официальном сайте конкурса. В ближайшее время со всеми авторами, вошедшими в лонг-лист, будут проведены консультации по второму этапу, авторам проекта дадут обратную связь и расскажут о зонах роста, которые выделили редакторы во время прочтения.

«Личный контакт с каждым участником и открытая коммуникация − принципы, которых мы с командой придерживаемся с первого дня работы над конкурсом, − сообщила куратор конкурса Анастасия Шаталова. − Мы не оставили без внимания ни одно входящее письмо: если заявки оформлены неверно, подсказываем, как это исправить; направляем авторов, которые не могут участвовать в конкурсе, но имеют на руках сценарий, к нашим коллегам в Редакционный отдел «Примера интонации», чтобы у каждой работы был шанс на профессиональную обратную связь. Единственное, к чему мы не проявили лояльности − дедлайн подачи заявок. Авторы, отправившие письма после полуночи последнего дня приема, получили обоснованные отказы».

Во втором этапе Отборочная комиссия во главе с шеф-редактором журнала «Сеанс» Василием Степановым определит шорт-лист из 15 лучших работ с точки зрения фестивального потенциала, содержания и актуальности. Номинированные заявки также войдут в резерв киностудии «Ленфильм». Шорт-лист конкурса будет объявлен 1 июня.

Напомним, что победитель конкурса получит возможность выпустить дебютную картину под художественным руководством Александра Сокурова и при полной поддержке Фонда «Пример интонации». Съемки должны пройти уже в 2020 году. Федеральный прокат фильма-победителя 2020 года организует генеральный партнер конкурса − кинокомпания «Пионер». Ранее она выпустила в кинотеатральных прокат картины дебютантов, которые появились при поддержке Фонда: ТЕСНОТА Кантемира Балагова и фильм Александра Золотухина МАЛЬЧИК РУССКИЙ, выпущенный совместно с киностудией «Ленфильм», а также вторую авторскую картину Кантемира Балагова ДЫЛДА.

Также, уже летом будет объявлен старт Федерального конкурса «Региональное кино России − 2021», в котором смогут участвовать авторы короткометражных фильмов. В 2021 году из 3-5 лучших короткометражных работ также для федерального проката будь собран альманах. Следить за новостями можно в социальных сетях Фонда «Пример интонации» и кинокомпании «Пионер».

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19.05.2020 Автор: Артур Чачелов