Фонд Сокурова объявил победителей конкурса проектов

Стали известны победители конкурса кинодебютов «Региональное кино России», который проводит фонд Александра Сокурова «Пример интонации». Экспертный совет конкурса объявил, что будут реализованы пять проектов. Об этом сообщает ТАСС.

Победителями конкурса стали «Вещдок» Ильи Ерошина (Саранск), «Закопаны и забыты» Константина Селина (Красноярск), «У нас отняли лица» Ивана Рубцова (Москва), «Шторм» Анны Каториной (Ненецкий автономный округ) и «УраниЯ» Алексея Базюка (Иркутск).

Конкурс Фонда Сокурова «Региональное кино России» в этом году проводился среди проектов документальных короткометражных фильмов, которые раскрывают особенности жизни в России. Планируется, что фильмы-победители будут сняты в текущем году. Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов, фонда Владимира Смирнова и киностудии «Ленфильм».

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04.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС