Фонд Сокурова объявил победителя конкурса кинодебютов

Фонд Александра Сокурова «Пример интонации» подвел итоги конкурса кинодебютов «Региональное кино России», созданного при поддержке Фонда президентских грантов. На конкурс поступило более 330 заявок, содержащих сценарий, синопсис и презентацию о будущем фильме. Заявки приходили от начинающих кинематографистов в возрасте от 18 до 35 лет из разных регионов РФ, от Калининграда и Мурманска до Дальнего Востока. В шорт-лист конкурса вошли 15 работ. Все эти попадут в резерв киностудии «Ленфильм».

Победителем конкурса назван проект режиссера Тины Мастафовой ЗАНЯТЬ СВОЕ МЕСТО. На заседании Экспертного совета он был выбран наибольшим количеством голосов (4 из 6). Поскольку, согласно условиям конкурса, запуск проекта-победителя должен быть осуществлен в 2020 году, были выбраны еще два финалиста: проекты КЕНГУРУ и ВЕТЕР БЫЛ, ГДЕ КАМНИ.

Съемки фильма-победителя пройдут в Кабардино-Балкарии и Дагестане. В открытом письме для финалистов и жюри организаторы назвали проект ЗАНЯТЬ СВОЕ МЕСТО «новым взглядом на «историю маленького человека», его отношения с семьей и сверстниками». По мнению экспертов, он раскрывает срез национальной и молодежной культуры.

Победитель конкурса получит возможность выпустить дебютную картину под художественным руководством Александра Сокурова и при полной поддержке Фонда «Пример интонации». Федеральный прокат фильма-победителя 2020 года организует генеральный партнер конкурса − кинокомпания «Пионер». Ранее она выпустила в прокат картины дебютантов, которые появились при поддержке Фонда: ТЕСНОТА Кантемира Балагова и фильм Александра Золотухина МАЛЬЧИК РУССКИЙ, выпущенный совместно с киностудией «Ленфильм», а также вторую авторскую картину Кантемира Балагова ДЫЛДА.

Также, уже летом будет объявлен старт Федерального конкурса «Региональное кино России − 2021», в котором смогут участвовать авторы короткометражных фильмов. В 2021 году из 3-5 лучших короткометражных работ также для федерального проката будь собран альманах.

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25.06.2020 Автор: Артур Чачелов