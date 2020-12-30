Фонд Сокурова в 2021 году запустит в производство несколько проектов

В 2021 году Фонд Александра Сокурова запустит в производство несколько документальных фильмов. Их снимут победители конкурса «Региональное кино России» 2021, имена которых станут известны уже 1 февраля.

В 2020 году конкурс проводился среди игровых полнометражных фильмов, проект победительницы Тины Мастафовой снят в Кабардино-Балкарии и сейчас находится на стадии монтажа. Второй конкурсный год охватил документальное кино: из 227 проектов короткометражных фильмов будут выбраны до 5 лучших, авторы которых получат полную административную и финансовую поддержку Фонда «Пример интонации».

«Мы стремимся развивать киносреду в регионах, поэтому съемки планируем провести в разных городах России с привлечением местных специалистов, − говорит Наташа Смагина, заместитель директора Фонда «Пример интонации». − В команду мы всегда приглашаем профессионалов наравне со студентами, а режиссер может получить профессиональный совет от Александра Николаевича. И независимо от результатов конкурса, все участники могут рассчитывать на экспертную обратную связь от Редакционного совета, в который входят наши коллеги − Маргарита Капрелова, Андрей Кокорин и Всеволод Воронов».

В экспертный совет, который 1 февраля выберет победителей, вошли: кинорежиссер Вадим Абдрашитов, режиссер, сценарист и оператор Виктор Косаковский, а также журналист, сценарист и режиссер Андрей Лошак.

Федеральный конкурс кинодебютов «Региональное кино России» проводится в 2020-2022 годах среди начинающих кинематографистов со всей страны. На конкурс документальных проектов поступило 227 заявок, на конкурс игровых полнометражных фильмов – 335. В конкурсе короткого метра приняли участие режиссеры и сценаристы из 86 городов, жанровое разнообразие даже документальных проектов тоже впечатляет. Председатель редакционного совета Маргарита Капрелова отмечает, что среди игровых сценариев превалируют темы любви и взросления героев, а в документальных проектах выделается заметная доля работ, посвященных заботе родителей о детях с проблемами здоровья, работе благотворительных организаций и фондов.

Федеральный конкурс кинодебютов «Региональное кино России» проводится в 2020-2022 годах при поддержке Фонда президентских грантов, участии Фонда Владимира Смирнова и киностудии «Ленфильм». Фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» запустил проект с целью развития кинопроизводства в регионах.

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30.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Пионер