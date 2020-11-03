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Фонд Сокурова продлил прием заявок на конкурс «Региональное кино России»

Победители снимут проекты под руководством мэтра

Прием заявок для участия в конкурсе «Региональное кино России 2020», продовимом Фондом «Пример интонации» Александра Сокурова, продлен на месяц. Об этом сообщает в официальной группе Фонда в соцсети «ВКонтакте». Подать проект теперь можно до 15 декабря. Конкурс проводится среди проектов документальных короткометражных фильмов. Заявленная тематика − «Мама».

«Победители получат полную поддержку Фонда «Пример интонации» и создадут дебютные работы при художественном руководстве Александра Николаевича Сокурова», − говорится в сообщении организаторов. Подробные правила участия можно найти на сайте sokurov.fund.

По итогам конкурса до 5 проектов победителей будут сняты в 2021 году при полной поддержке «Примера интонации» и собраны в альманах.

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации (Фонд Александра Сокурова)» создан в 2013 году. Это одна из немногих в России студий, которая специализируется на съемках кинодебютов.

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03.11.2020 Автор: Артур Чачелов

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