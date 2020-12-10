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Sony приобрела стриминг-сервис Crunchyroll за $1,2 млрд

Ранее им владел телеком-гигант AT&T

Медиахолдинг AT&T за $1,2 млрд продал компании Sony аниме-платформу Crunchyroll, сообщает THR. Стриминг-сервис войдет в состав Funimation, совместного предприятия Sony Pictures и Sony Music Aniplex. Сделка дает Funimation доступ к онлайн-бренду с 3 млн подписчиков и более чем 90 млн зарегистрированных пользователей.

Платформа Crunchyroll была основана в 2006 году и одна из первых включилась в гонку онлайн-сервисов. С самого начала она сосредоточилась на аниме и не стремилась охватить массовую аудиторию. The Chernin Group приобрела контрольный пакет акций сервиса в 2013 году и затем объединила его в совместное предприятие с Otter Media. В 2018 году компанию Otter Media приобрел холдинг AT&T и активы группы были поглощены WarnerMedia. Однако с недавних пор WarnerMedia взяла курс на оптимизацию активов и прошедшим летом выставила Crunchyroll на продажу, так как была сфокусирована в основном на развитии и продвижении своего флагманского онлайн-сервиса HBO Max.

Продажа актива выгодня головной компании AT&T: она ищет пути погасить долги, которые к текущему моменту выросли до $180 млрд. Ранее сообщалось, что холдинг заинтересован и в продаже спутникового телевидения DirecTV.

Sony Funimation специализируется на выпуске аниме онлайн в США и других странах. Компания была основана 25 лет назад уроженцем Японии Геном Фукунагой, ушедшего с поста генерального директора в прошлом году. В данный момент Funimation руководит Колин Декер, бывший исполнительный директор Crunchyroll. В сентябре 2019 года Funimation объединилась с Aniplex, Wakanim и Madman Anime Group, благодаря чему была создана объединенная платформа FunimationNow, доступная в США, Канаде, Великобритании, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. Каталог Funimation включает в себя около 600 названий и 10 000 часов контента.

В Sony с большим энтузиазмом отзываются о прошедшей сделке. Ключевое приемущество Crunchyroll как актива − многомиллионное сообщество поклонников аниме по всему миру. Фактически Crunchyroll представляет собой глобальную экосистему, построенную вокруг аниме. «Мы гордимся тем, что пригласили Crunchyroll в семью Sony, − отметил председатель правления и генеральный директор Sony Тони Винчикерра. − Благодаря Funimation и другим партнерам мы глубоко понимаем аниме как глобальную форму искусства и имеем все возможности для предоставления международной аудитории выдающегося контента».

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10.12.2020 Автор: Никита Никитин

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