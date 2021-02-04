Прибыль Sony Pictures в третьем квартале выросла до $211 млн

Sony Corp. отчиталась о результатах третьего финансового квартала, сообщает THR. Согласно отчету, опубликованному в среду, в период с ноября по декабрь прибыль Sony Pictures выросла до $211 млн. В прошлом году за аналогичный период компания получила $51 млн.

Пандемия коронавирусной инфекции продолжает негативно сказываться на доходах кинотеатров, но теле- и кинопрокатное подразделение японской корпорации по итогам квартала все же осталось в выигрыше. Произошло это благодаря снижению расходов на маркетинг и рекламу, а также за счет увеличения продаж лицензионной продукции и различных домашних развлечений.

Несмотря на рост прибыли, общая выручка снизилась до $1,82 млрд в квартал, что на 44,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самым крупным кинотеатральным релизом компании за рассматриваемый период стала молодежная картина КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ, хотя в прошлом году в те же сроки студия выпустила такие громкие проекты как ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ и ВЕНОМ.

На глобальном уровне Sony Corp. объявила об операционной прибыли в размере $3,42 млрд. Этому способствовали высокий спрос на игровую консоль PlayStation 5, а также продажи связанного с ней программного обеспечения и рост подписок на PlayStation Plus.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

04.02.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: THR