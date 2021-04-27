Sony вносит изменения в график своих летних релизов

Вслед за фильмом Fatherhood с Кевином Хартом в главной роли Sony передало Netflix права на новую музыкальную анимационную работу Vivo. Таким образом, первым "окном" для картины Sony Pictures Animation станет стриминговое. Исключение составит Китай. На эту территорию Sony сохранила права на кинотеатральный прокат фильм за собой. Также мэйджор после экслюзивной премьеры на Netflix будет заниматься проектом в сегменте домашних развлечений и на телевидении. Vivo стоял в графике американских релизов на 4 июня. Дата его выхода на Netflix пока неизвестна.

Также в США Sony перенесла с января 2022 года на 16 июля 2021 года кинотеатральный релиз сиквела успешного хоррора THE ESCAPE ROOM 2. На этой же дате у прокатчика уже находится музыкальное фэнтези CINDERELLA. Однако ее дата старта пока не изменилась.

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27.04.2021 Автор: Семен Брожитов

Источник: Deadline.com