Правительство утвердило новый состав совета Фонда кино

Распоряжением от 14 ноября 2018 года №2487-р. Правительством утвержден персональный состав совета Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Согласно документу в него вошло 20 человек. Состав совета назначен сроком на три года.

В совет Фонда кино вошли представители федеральных органов исполнительной власти, Аппарата Правительства и Администрации Президента России, творческих союзов, организаций вещания, государственных общедоступных телеканалов, организаций кинематографии, деятели культуры. Это Павел Степанов (заместитель Министра культуры Российской Федерации, заместитель председателя совета), Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Андрей Логинов, Ольга Любимова, Александр Мамут, Никита Михалков, Инна Музалевская, Вячеслав Муругов, Татьяна Нестеренко (первый заместитель Министра финансов РФ), Сергей Новиков (начальник Управления Президента РФ по общественным проектам), Ольга Паскина, Юлиана Слащева, Вадим Смирнов, Лариса Солоницына, Наталья Тимакова, Владимир Хотитенко, Дмитрий Чернышенко, Карен Шахназаров и Константин Эрнст. Председателем совета фонда остался советник Президента России В.И.Толстой.

Данный совет является высшим коллегиальным органом Фонда кино. К его компетенции относятся, в частности, вопросы определения приоритетных направлений деятельности фонда, принципов образования и использования имущества, утверждение и изменение годового бюджета, отбор российских организаций кинематографии для оказания им поддержки в целях производства, проката и показа фильмов.

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19.11.2018 Автор: Артур Чачелов

Источник: Правительство РФ