В Правительственном совете по развитию отечественной кинематографии обновления в составе

Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии является постоянно действующим совещательным органом, созданным для разработки предложений по реализации государственной политики в области кинематографии. В состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии теперь включены:
Из состава совета исключили, в частности, бывшего главу «Фонда кино» Вячеслава Тельнова, режиссеров Алексея Попогребского, Владимира Хотиненко, Бориса Хлебникова и Джаника Файзиева.
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12.05.2021 Автор: Виолетта Палий
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