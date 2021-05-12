В Правительственном совете по развитию отечественной кинематографии обновления в составе

Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии является постоянно действующим совещательным органом, созданным для разработки предложений по реализации государственной политики в области кинематографии. В состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии теперь включены:

первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин

замминистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова

продюсер Эдуард Илоян

глава сети «Москино», продюсер Наталья Мокрицкая

продюсер Валерий Федорович

исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев

врио исполнительного директора «Фонда кино» Федор Соснов

заместитель Министра финансов РФ Павел Кадочников

начальник Управления Президента РФ по общественным делам Сергей Новиков

киновед, журналист Наталия Разлогова

Из состава совета исключили, в частности, бывшего главу «Фонда кино» Вячеслава Тельнова, режиссеров Алексея Попогребского, Владимира Хотиненко, Бориса Хлебникова и Джаника Файзиева.

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12.05.2021 Автор: Виолетта Палий