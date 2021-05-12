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В Правительственном совете по развитию отечественной кинематографии обновления в составе

Об этом распорядился премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Правительственный совет по развитию отечественной кинематографии является постоянно действующим совещательным органом, созданным для разработки предложений по реализации государственной политики в области кинематографии. В состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии теперь включены: 

  • первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин
  • замминистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова
  • продюсер Эдуард Илоян
  • глава сети «Москино», продюсер Наталья Мокрицкая
  • продюсер Валерий Федорович
  • исполнительный директор Фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев
  • врио исполнительного директора «Фонда кино» Федор Соснов
  • заместитель Министра финансов РФ Павел Кадочников 
  • начальник Управления Президента РФ по общественным делам Сергей Новиков
  • киновед, журналист Наталия Разлогова

Из состава совета исключили, в частности, бывшего главу «Фонда кино» Вячеслава Тельнова, режиссеров Алексея Попогребского, Владимира Хотиненко, Бориса Хлебникова и Джаника Файзиева.

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12.05.2021 Автор: Виолетта Палий

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