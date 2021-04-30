Персонажи «Союзмультфильма» могут стать героями комиксов

Герои классических мультфильмов «Союзмультфильма» могут появиться в комиксах издательства Bubble Comics, создавшего серию «Майор Гром». Партнеры работают над серией, героями которой могут стать легендарные персонажи «золотой коллекции» анимационной студии.

По словам главного редактора издательства Bubble Романа Коткова, сценаристы, которые занимаются созданием комиксов с героями «золотой коллекции» внимательно изучают «ДНК» образа каждого персонажа, особенности вселенной, в которой он существует. Помимо этого, в рамках сотрудничества компании готовят выпуск анимационного сериала «Крутиксы», ориентированного на аудиторию от 6 лет. Серия комиксов Bubble «Крутиксы» о приключениях зверей-супергероев выходила в 2017-2018 годах. В ходе совместной работы над мультсериалом вселенная была дополнена новыми героями. Премьера «Крутиксов» запланирована на осень 2021 года.

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30.04.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: ТАСС