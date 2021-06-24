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Сериал «Пластилинки» киностудии «Союзмультфильм» покажут в Китае

Ранее дистрибьютор уже покупал права на 82 авторских коротких метра студии

В рамках кинорынка MIFA, проходящего во время Международного фестиваля анимационных фильмов в Анси, между «Союзмультфильмом» и компанией Joy Media было заключено соглашение о дистрибуции на территории КНР мультсериала «Пластилинки».  

Дошкольный образовательный сериал «Пластилинки» режиссера Сергея Меринова был создан при поддержке «Первого канала» и стал популярным на российском рынке после выхода в эфир на детском канале «Карусель».

Проект выполнен в технике пластилиновой анимации и ориентирован на самую юную аудиторию: он рассказывает маленьким зрителям об основах счета, азбуке, окружающем мире в игровой и увлекательной форме. 

«"Союзмультфильм" — одна из немногих киностудий в мире, где сохранены и успешно развиваются практически все анимационные техники. Многие из них, несмотря на трудоемкость создания, обладают уникальным визуальным эффектом, который сложно достичь в ином исполнении. Так, пластилиновая техника несет в себе особое обаяние и уникальный вовлекающий эффект, благодаря которому имеет высокий обучающий потенциал», — отметила председатель правления киностудии Юлиана Слащева. — «Именно поэтому мультсериал "Пластилинки", который помогает нашей самой младшей аудитории познавать богатство окружающего мира, выполнен в этом жанре. И мы очень рады, что теперь, благодаря сотрудничеству с Joy Media, аудитория Китая сможет познакомиться с этим необычным проектом и по-достоинству оценить талант авторов "Союзмультфильма" и возможности киностудии». 

В Joy Media также выразили уверенность, что мультсериал найдет своего зрителя в КНР.

«Я очень горжусь тем, что мы представим новый мультсериал "Пластилинки" от киностудии "Союзмультфильм" на китайском рынке», — заявила Лилиан Ли, генеральный директор Joy Media. — «Мы будем работать над тем, чтобы сериал был широко распространен на более чем 40 цифровых платформах в Китае. И в целом, надеемся на большой успех с контентом "Союзмультфильма" в Китае».

Это не первая сделка Joy Media и российской киностудии. Ранее компания также приобрела для дистрибуции на территории КНР права на 82 авторских короткометражных картины «Союзмультфильма».

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24.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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