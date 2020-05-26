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Санкт-Петербург разрешил возобновить съемки фильмов

Информация об этом появилась на сайте администрации города

Кинематографисты Санкт-Петербурга вскоре смогут вернуться к работе, а снимающиеся в городе проекты кино и сериалов − возобновить производственный период. На официальном сайте Администрации города появилась информации о «получении положительного заключения Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу о возобновлении проведения кино- и видеосъемок». Оно касается съемочных групп до 50 человек. 

При этом организаторы съемок будут обязаны неукоснительно соблюдать действующие санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации ведомства, в том числе Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19).

Ежегодно Комитет по культуре Санкт-Петербурга согласовывает проведение съемок не менее 80 кинофильмов. Среднее количество участников съемочной группы составляет 50 человек. На сегодняшний день поданы заявки от съемочных групп десяти кинофильмов, в том числе проектов АРХИПЕЛАГ, ОДНА ЖИЗНЬ, ВОЗДУХ, РОДИТЕЛЬ и других. 

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26.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Сайт Администрации Санкт-Петербурга

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