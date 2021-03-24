IX Санкт-Петербургский культурный форум посвятят культурным кодам новой реальности

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум, проведение которого запланировано на 11–13 ноября 2021 года, будет посвящён теме культурных кодов новой реальности. Мероприятие планируется провести традиционно в очном формате.

«Пандемия подвергла серьезному испытанию нашу привычную жизнь. Во многом именно творчество и искусство помогли людям пережить время самоизоляции, дали надежду и уверенность на лучшее. Культурные институции вышли из сложившейся ситуации очень достойно, продолжив радовать своих преданных зрителей качественным онлайн-контентом», – сказала Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Глава Минкультуры России также подчеркнула, что форум по праву считается значимым событием, ежегодно объединяющим экспертов со всего мира.

«Уверена, все заинтересованные стороны будут рады обсудить приобретённый за этот период опыт. Это позволит осмыслить тенденции новой реальности и учитывать их при реализации культурной политики, выработать ориентиры нашей будущей работы», – добавила она.

Форум является международной площадкой для встреч, плодотворного взаимодействия и обмена опытом между ведущими специалистами в области культуры, представителями государственной власти, общественными деятелями и политиками различных стран мира.

В рамках дискуссионных площадок планируется обсудить успешные культурные проекты и инициативы, а также опыт цифровизации культурных учреждений, которые были реализованы в условиях преодоления трудностей пандемии.

Организаторами форума выступают Правительство Российской Федерации, Минкультуры России и Правительство Санкт-Петербурга.

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24.03.2021 Автор: Артур Чачелов