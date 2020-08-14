Петербург распределил 120 млн рублей в рамках поддержки производства фильмов

Комитет по культуре Санкт-Петербурга определился с получателями городской субсидии на производство кинопроектов в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС. Деньги получат десять картин. Конкретные суммы для каждого проекта не называются, однако известно, что общий объем выделяемых на эти цели средств составил 120 млн рублей.

«Победителями конкурсного отбора стали десять заявок на создание национальных фильмов: шести документальных, одного историко-публицистического и трех художественных, − говорится в сообщении комитета по культуре, которое цитирует ТАСС. − К примеру, поддержано производство картин ПЕТРОПОЛИС Валерия Фокина, ЛЕГКИЙ ЖАНР Алексея Козлова, ПЕТЕРБУРГ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, подготовленный потомком и полным тезкой знаменитого русского исследователя Николая Миклухо-Маклая».

В числе победителей также отбора значится документальный проект Сергея Дебижева ПАУЗА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, в котором зафиксирована жизнь северной столицы в период пандемии и карантина из-за COVID-19. Кроме того, по данным ТАСС поддержку получат киноленты о Петре Великом, маршале Советского Союза Леониде Говорове, а также о подвиге российских ученых, на рубеже XIX-XX вв. принимавших участие в экспедиции по измерению реальных размеров и формы земного шара.

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14.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: ТАСС