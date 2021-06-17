Санкт-Петербургский международный Контент Форум продлен на один день

По причине беспрецедентно большого количества контента, который будет представлен в рамках Форума, единственным возможным решением стало начать работу мероприятия 13 сентября 2021 года, в понедельник. Форум состоится, как и ранее, в Санкт-Петербурге, в Конгресс-центре международного конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум». Сроки проведения выставок в рамках рамках Форума не меняются – в период 15 – 17 сентября пройдут XXII международная выставка «Кино Экспо» и выставка «Контент Экспо».

Программа презентаций контента в рамках Форума будет самой насыщенной за всю историю проведения, и запланирована на все дни Форума, с 13 по 17 сентября включительно. Проведение некоторых мероприятий деловой программы планируется также и на день заезда – 12 сентября, в то время как программа презентаций и показов фильмов начнется утром 13 сентября.

Участие в Форуме подтвердили все ведущие дистрибьюторы контента в России. В связи с большим интересом к Форуму аккредитация делегатов уже открыта. Как и ранее, аккредитацию возможно приобрести «он-лайн», на сайте форума. Система онлайн-регистрации дает возможность заполнить и отправить заявку на аккредитацию, и получить все необходимые финансовые документы в электронном виде (счет, акт сдачи-приемки, счет-фактуру) в электронном личном кабинете.

Проведение Форума в этом году приобретает особенную значимость в условиях восстановления кинотеатрального проката в России и в странах ЕАЭС и СНГ. Деловая и образовательная программа Форума призвана помочь участникам рынка выработать оптимальные подходы к работе в новых условиях, обеспечить широкое распространение наиболее эффективных практик по возвращению зрителей в кинотеатры, и предоставить доступ к максимальному объему информации о кино-контенте, который появится на экранах осенью-зимой 2021-2022 годов и в 2022 году.

Санкт-Петербургский международный Контент Форум (СПбМКФ, до 2017 – форум и выставка «Кино Экспо», проводятся с 1999 года) – единственный в России, странах СНГ и Балтии ежегодный международный форум контент-индустрии, объединяющий кинотеатральный прокат, телевидение и цифровые медиа, главное событие для отечественной контент-индустрии. Участниками форума ежегодно становятся свыше 3000 представителей контент-индустрии из более чем 40 стран мира, среди которых: представители кинотеатральных сетей и кинотеатров, компаний - производителей и дистрибьюторов контента для всех платформ, представители медиа-холдингов и телеканалов, операторов цифровых медиа (онлайновых видео-сервисов и др.), органов власти в области культуры и массовых коммуникаций, представители СМИ и др.

Форум является ключевым событием для определения репертуара российского кино и иного контента в кинотеатрах, на цифровых видео-платформах и ТВ. Стратегическими партнерами Форума являются «Газпром Медиа» и «Экспофорум».

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17.06.2021 Автор: Виолетта Палий