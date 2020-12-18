Мария Гречишникова назначена исполнительным директором ГК Star Media

Мария Гречишникова назначена СЕО группы компаний Star Media. До мая 2020 года она около 9 лет работала в Star Media, где занимала позицию вице-президента по продажам и международным проектам, а затем ушла в IVI на должность директора по контенту.

«Перед нами стоят очень амбициозные цели, и специалист такого уровня компетенции как Мария, которая к тому же прекрасный визионер, нам крайне необходим, − отметил основатель и владелец Star Media Влад Ряшин. − Я рад, что Мария снова с нами!».

«Star Media – динамично развивающаяся диверсифицированная медиа компания. На сегодня это не просто успешный производитель и дистрибутор контента, а также крупнейший в СНГ агрегатор кино и сериалов в YouTube, владелец собственных тематических платных каналов и успешный защитник контента от нелегального использования, − говорит Мария Гречишникова. − Развитие этих и абсолютно новых направлений бизнеса – интересная и амбициозная задача. Я благодарна Владу Ряшину за такое предложение и уверена в большом совместном успехе!».

В рамках своей новой должности в Star Media Гречишникова сосредоточится на стратегическом развитии новых направлений бизнеса, партнерствах, увеличении доходности имеющихся активов и усилении производства.

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18.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Star Media