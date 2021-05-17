Star Media приступила к съемкам нового международного проекта «Молчание»

Сериал «Молчание» станет экранизацией одноименной книги-бестселлера хорватского писателя и журналиста Драго Хедла – автора множества резонансных журналистских расследований. Громко заявив о себе на международном рынке проектами «The Last Mercenary» для Netflix, «Принцип удовольствия», «Мата Хари», кинокомпания Star Media продолжает укреплять свои позиции на мировой арене.

В хорватском городе Осиек стартовали съемки нового международного сериала под рабочим названием «Молчание» («Silence»). Это шестисерийная адаптация первого романа «Election Silence», который входит в трилогию романов-бестселлеров хорватского писателя и журналиста Драго Хедла «Slavonian Trilogy». Трилогия основана на реальных событиях.

Действие происходит в наши дни в Хорватии и Украине, а сюжет рассказывает о жестоком бизнесе, связанном с торговлей людьми и оружием в Восточной Европе. Главные герои – меценат Ольга, у которой исчезает племянница, а также детектив Владимир и репортер Стрибор из Хорватии. Вместе им предстоит распутать загадочные убийства девочек-подростков на территории обеих стран и выйти на след международного преступного конгломерата. В истории тесно переплетены глубокая человеческая драма, триллер и криминал.

Роль Ольги исполнит Ксения Мишина («Крепостная», «Маркус»), Стрибора – Горан Богдан («Father», «Fargo», «The Last Panthers»), Владимира – Дарко Милас («Golden Palace»). Режиссер картины, Далибор Матанич, широко известен своей работой над хорватским сериалом «The Paper» (Netflix), а ее сценарий написал Марьян Алчевский (автор сериала «Success» для HBO Europe). Сериал снимается на четырех языках – английском, хорватском, русском и украинском.

С идеей экранизировать серию романов выступила кинокомпания Drugi plan («Success», «The Paper»), которая отвечает за производство хорватского блока сериала. Партнером проекта также выступает немецкий дистрибьютор Beta Film. Готовность проекта запланирована на декабрь 2021 года.

«Наша работа над этим проектом началась более шести лет назад, но его производство стало возможным только после объединения усилий со Star Media. Вместе мы собрали уникальную интернациональную команду профессионалов. Я очень рад, что сериал с такой непростой темой мы делаем в полном взаимопонимании друг с другом, работая над ним, как единомышленники. «Молчание» затрагивает важные социальные проблемы, актуальные для всех стран Восточной и Южной Европы, но впервые мы заговорим о них в один голос. Мы надеемся, что этот проект станет началом плодотворного сотрудничества в области кино и телевидения между нашими странами», – рассказал сооснователь хорватской кинокомпании Drugi plan Небойша Тараба.

«Рад, что над этим амбициозным проектом мы работаем вместе с нашими партнерами, а теперь уже и друзьями – хорватской кинокомпанией Drugi Plan и немецким дистрибьютором Beta Film. Кроме захватывающего криминального сюжета, это глубокая человеческая драма, которая, уверен, найдёт отклик в сердцах зрителей по всему миру. В проекте сошлось все: и отличный сценарий, и звёздный каст, и режиссер с многочисленными наградами, и, конечно, наши партнёры», – отметил президент кинокомпании Star Media Влад Ряшин.

В Хорватии премьера сериала запланирована на хорватском телеканале HRT.

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

17.05.2021 Автор: Виолетта Палий