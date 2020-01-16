«Скайуокер. Восход» дошел до миллиарда долларов

Блокбастер ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД собрал миллиард долларов в мировом прокате. Заветная сумма сложилась из $481,4 млн, собранных девятым эпизодом саги на североамериканском рынке, и $519,7 млн, полученных со всех остальных территорий. Важного рубежа студийный тентпол достиг во вторник, на 28-й день проката.

Крупнейшими международными рынками для СКАЙУОКЕРА. ВОСХОД стали Великобритания ($72 млн) и Германия ($61,7 млн). Россия в данном списке на 11 месте с $11,6 млн.

Заключительная часть «трилогии сиквелов», как ее принято называть в фанатской среде, обгонит по итоговым сборам спин-офф ИЗГОЙ-ОДИН ($1,056 млрд), но, судя по всему, так и останется позади ПОСЛЕДНИХ ДЖЕДАЕВ. Предыдущий, восьмой эпизод ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН, снятый Райаном Джонсоном, смог заработать в мировом прокате $1,33 мрлд. Таким образом, СКАЙУОКЕР. ВОСХОД пока является наименее кассовым из всей новой трилогии.

Интересно, что для корпорации The Walt Disney Studios это седьмой фильм-миллиардер, выпущенный в 2019 году.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Мы на Яндекс.Дзене

16.01.2020 Автор: Никита Никитин