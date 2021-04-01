Start рассказал о главных премьерах апреля

В апреле на START состоятся сразу две онлайн-премьеры новых фильмов с Сергеем Буруновым. Также состоится премьера оригинального сериала «Медиатор» и нового сезона «ИП Пироговой». А еще в апреле продолжат выходить премьерные эпизоды оригинального сериала START «Вампиры средней полосы».

С 2 апреля: фильм Я СВОБОДЕН. Эксклюзив.

Артем (Глеб Калюжный) − трудный подросток, который надеется спрятаться от своих проблем и воспоминаний в лагере на берегу моря. Но побыть в одиночестве ему не удастся. Встреча с необычными обитателями лагеря должна сломать или излечить его. Режиссер: Илья Северов.

С 7 апреля: сериал «Девочки с амбициями» (3 сезон). Эксклюзив.

Новая глава в истории троицы неунывающих подруг − Элиз, Алекс и Нэнне. Как и сверстники, девушки находятся в поиске своего предназначения, вторых половинок и способов осуществить свои мечты. Жизнь − штука сложная, и за возможность продемонстрировать таланты и получить заслуженную награду нужно побороться. Элиз устраивается на телевидение, но непривычная обстановка и необходимость сотрудничать с малознакомым сценаристом приводят ее в смятение. Нэнне добивается известности и становится восходящей звездой норвежской литературы, но повышенное внимание действует ей на нервы. Алекс мечтает покорить кинематограф и отправляется на прослушивания в Нью-Йорк, но сталкивается с разочаровывающей реальностью...

С 10 апреля: фильм РОДНЫЕ. Эксклюзив.

Однажды утром отец семейства (Сергей Бурунов) решает исполнить мечту всей жизни − поехать с родными на Грушинский фестиваль и выступить там со своей песней. Семья вынуждена смириться с желанием отца и пуститься в автопутешествие через всю Россию. В пути их ждут приключения, испытания, проверка отношений на прочность и важная встреча, которую отец ждал двадцать лет.

С 16 апреля: сериал «Медиатор». Эксклюзив. Оригинальный сериал Start.

Андрей Павлов (Андрей Бурковский) − профессиональный переговорщик. Он тот человек, который без оружия приходит к террористам и отговоривает самоубийц, стоящих на краю моста. Но основной его доход идет от крупного бизнеса. Везде, где люди не могут договориться, он помогает — за очень большие деньги. Его методы жесткие, его поступки - пугают. Он манипулирует всеми вокруг без оглядки на чувства. И давно не верит никому. Даже себе. Режиссер: Артем Аксененко.

С 17 апреля: сериал «Профессор Т. Особые преступления» (3 сезон). Эксклюзив.

Заключительная глава истории Яспера Тирлинка (Коэн Де Боу) — преподавателя криминальной психологии в Антверпенском университете, харизматичного невротика и социопата, а также виртуоза составления психологических портретов преступников. К его помощи нередко прибегает полиция, когда дело заходит в тупик. После событий предыдущего сезона Яспер очутился в тюрьме, что становится испытанием для его психики. В соседних камерах сидят заключенные, угодившие в тюрьму не без помощи профессора. Пока суд решает судьбу Яспера, полиция Антверпена продолжает обращаться к нему для раскрытия особо запутанных преступлений. А самому Тирлинку не дает покоя зловещая тайна, скрывающаяся за самоубийством его отца...

В апреле: сериал «ИП Пирогова» (новый сезон). Эксклюзив.

Вера (Елена Подкаминская) оставит родную кондитерскую «Пирогова» на попечение семьи и уедет в Санкт-Петербург, где совместно с Денисом Алексеевичем и его сетью «Бальзак-Гурмэ» откроет новое кафе-пекарню. Дела заведения идут в гору, но мысли Веры все чаще возвращаются в Москву. Она начинает скучать по дому, семье, Андрею и своему маленькому бизнесу...

В апреле: фильм ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО. Эксклюзив.

2040 год. Супруги (Сергей Бурунов и Мария Аронова) мечтают развестись. В будущем развод стоит дорого, но судьба на их стороне. Герои переносятся на 20 лет назад и получают шанс исправить главную ошибку прошлого, не дав самим себе пожениться. Но их молодые версии готовы бороться за свою любовь.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

01.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: START