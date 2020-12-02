START рассказал о новинках декабря

В декабре на START продолжат выходить новые эпизоды оригинальных и эксклюзивных сериалов сервиса «257 причин, чтобы жить», «Шерлок в России», «Гранд», «Код 37: отдел секс-преступлений», а также состоятся премьеры новых проектов. Кроме того, видеосервис поддерживает Всероссийскую акцию «День короткометражного кино −2020». Она пройдет с 17 по 31 декабря. Зрителям будут представлены 15 игровых фильмов, включая четыре премьеры игровых фильмов, шесть анимационных и четыре документальных фильма.

В программу показов вошли картины «Сера» (Гран-При «Кинотавра») Ланы Влади, «Хочу домой» (Гран-При фестиваля «Короче») Татьяны Лялиной, «Соня любит, Соня не любит» (победитель короткометражного конкурса фестиваля «Будем жить» и Московского питчинга дебютантов) Натальи Беляевой, «Большая восьмерка» (победитель Фестиваля уличного кино) Ивана Соснина, «Мой галактический двойник Галактион» (участник Берлинале этого года) Александра Свирского, One mango, please Надежды Михалковой, фильм о Великой Отечественной Войне «Солдатская шапка» Павла Москвина, а также подборки зарубежных фильмов-кандидатовна European Film Awards и картин-участниц крупнейшего российского фестиваля анимации в Суздале и многое другое.

Другие премьеры месяца:

С 11 декабря: «Ездок».

Короткометражный фильм Софьи Карпуниной и Клима Шипенко. История про бухгалтера Зиночку, которой нечем было хвастаться в женском коллективе и все сложнее проходить мимо зоомагазина, с витрины которого на нее смотрели котята, хомяки и морские свинки. Но однажды в ее жизни появились роликовые коньки, Зина сперва опешила, а потом-таки решилась добавить в свою жизнь драйва и кардинально сменить маршрут.

С 12 декабря: «Далеко от тебя».

Сериал из коллекции WALTER PRESENTS совместного производства Италии и Испании. Прекрасная Кандела Монтеро − молодая женщина из Севильи, непосредственная и страстная, Массимо Сальватори − парень из Рима с хорошо спланированной жизнью. Они случайно встречаются в аэропорту, и первая встреча показывает, насколько они разные. Однако, вернувшись домой, они не перестают думать друг о друге. Воспоминания становятся очень навязчивыми, каждый появляется в жизни другого как «видение» в самых неожиданных ситуациях, выражает свое мнение и влияет на решения. Чем это закончится?

С 19 декабря: «Напарницы: Астрид и Рафаэлла».

Французский сериал из коллекции WALTER PRESENTS. Тридцатилетняя Астрид Нильсен − женщина, страдающая аутизмом − работает в уголовном архиве. Она знакомится с Рафаэллой Косте, расследующей самоубийства врачей. Они начинают работать вместе.

С 24 декабря: оригинальный сериал START «Пассажиры».

В такси к Андрею, рассекающему по Москве на старом «Мерседесе» из 90-х, попасть непросто. Его пассажирами становятся только те, кто не успел при жизни подвести важный итог, признаться себе или другим в чем-то, что висит на душе тяжелым грузом. Пока пассажиры не откроют свою душу водителю и не осознают, что держит их на Земле, такси будет продолжать свой путь. В ролях: Кирилл Кяро, Юлия Снигирь, Анатолий Белый, Сергей Гилев, Андрей Бурковский, Даниил Воробьев, Егор Губарев, Юлия Ауг и другие.

С 26 декабря: «Обет на крови» (2 сезон).

Сериал из коллекции WALTER PRESENTS. Что может связывать опасного преступника, недавно вышедшего на свободу, и высокопоставленного чиновника налоговой службы, ведущего честный образ жизни? Сотрудник налоговой службы узнает, что лучшая подруга его дочки – дочь опасного преступника. Забирая дочь от подружки, он невольно спасает бандиту жизнь и неожиданно становится его… другом.

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02.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: START