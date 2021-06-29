Start рассказал о новых проектах июля

В июле на Start состоится премьера второго сезона психологического триллера «Медиатор», продолжат выходить новые эпизоды сериалов «ИП Пирогова» и «Гранд», а также в конце месяца выйдет финальная серия третьего сезона хита START — «Содержанки».

С 12 июля на Start можно посмотреть отреставрированные фильмы Андрея Звягинцева — ВОЗВРАЩЕНИЕ (2003) и ИЗГНАНИЕ (2007), картины впервые будут доступны онлайн и в том виде, в котором их задумывал режиссер. Таким образом, пять полных метров Андрея Звягинцева будут доступны в одной подписке: кроме ИЗГНАНИЯ и ВОЗВРАЩЕНИЯ — это фильмы НЕЛЮБОВЬ, ЕЛЕНА, ЛЕВИАФАН, которые уже есть на Start.

«Содержанки» (3 сезон) — новые эпизоды 1, 8, 15, 22, 29 июля

В финале прошлого сезона героиня Лена Широкова сделала неожиданный выбор, сбежав от Глеба Ольховского прямо в аэропорту. Куда приведет Лену это решение и как сложатся их отношения с Глебом? Ответы на эти вопросы зрители получат в третьей части одного из самых откровенных и провокационных сериалов о современной Москве.

«Гранд» (финальный сезон) — эксклюзивно с 9 июля

В финале оригинального сериала Start «Гранд» ждут большие перемены. Ксюша оставит кресло генерального менеджера эко-отеля и улетит на Мальдивы. Главный вопрос всей киновселенной — смогут ли Ксюша и Юра сохранить отношения на расстоянии. Особенно, когда рядом с одним из героев оказывается бывшая любовь. Лев Глебович, наконец, узнает, какой недуг терзает его все эти годы, а зрители поймут причину его чудачеств. Лев Глебович будет искать любовь всей своей жизни и найдет ее... два раза.

«Медиатор» (2 сезон) — в июле на START

Продолжение психологического триллера с Андреем Бурковским, Юлией Пересильд, Ириной Старшенбаум и Дарьей Мороз о профессиональном переговорщике, для которого не существует запрещенных приемов. В конце первого сезона каждый из героев сделал открытие, которое может изменить их судьбы. Медиатор Андрей Павлов узнал об опасности, связанной с исследованиями покойного ученого Громова. Вера осталась одна, ей нужна поддержка. Марина решила сбежать из плена Павлова и взять жизнь в свои руки. А Маша Русанова как никогда близка к разгадке подростковых убийств, но все еще не в силах разобраться в своей личной жизни. Мир вокруг накаляется до предела и каждому придется сделать выбор: остаться пешкой в чужой игре или обрести свободу.

«ИП Пирогова» (новый сезон) — эпизоды выйдут 1, 8, 15, 16, 17 июля

Вера оставит родную кондитерскую «Пирогова» на попечение семьи и уедет в Санкт-Петербург, где совместно с Денисом Алексеевичем и его сетью «Бальзак Гурмэ» откроет новое кафе-пекарню. Дела заведения идут в гору, но мысли Веры все чаще возвращаются в Москву. Она начинает скучать по дому, семье, Андрею и своему маленькому бизнесу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ Андрея Звягинцева — с 12 июля

В жизни двух братьев неожиданно возникает отец, знакомый им только по фотографии десятилетней давности. Появление странного и чужого для них человека переворачивает жизнь мальчиков, когда отец вырывает ребят из привычной жизни в тихом родном городе и привозит на заброшенный остров.

ИЗГНАНЕНИЕ Андрея Звягинцева — с 12 июля

Семья с двумя детьми приезжает отдохнуть в родную деревню главы семейства. Вечером после ужина, когда дети легли спать, и взрослые остались одни, жена сообщает мужу, что беременна, и ребенок не его.

НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ — с 7 июля

Российская военная база, Кыргызстан. Мария, жена заместителя командира базы, хочет вырваться из этого тесного мира и с нетерпением ждет перевода мужа обратно в Россию. У нее завязываются отношения с сослуживцем мужа, капитаном Крайновым, который тренирует ее сына в секции дзюдо. Стремительное развитие их романа трагически и необратимо меняет жизнь Марии и ее семьи.

Сериал «Оттенки греха» — эксклюзивно с 17 июля

Криминальная драма о юристе и судебном адвокате Фридрихе Кронберге, который встречает в своей работе множество необычных людей, а также часто сталкивается с морально-этическими вопросами, помогая своим клиентам выигрывать дела.

Сериал «Обман» (3 сезон) — эксклюзивно с 30 июля

Третий сезон датского детективного триллера про преступления энергетической корпорации Energreen.

Короткометражный фильм РЕСТАВРАЦИЯ (2021) — эксклюзивно с 31 июля

Короткометражная мелодрама с Вильмой Кутавичюте в главной роли. После трех лет ожидания и миллионов рублей, вложенных в реставрацию театра оперы и балета, банкир Вячеслав собирается на торжественное открытие. Как назло, в этот вечер водитель заболел, и ему приходится пересесть в такси бизнес-класса, чтобы забрать свою девушку Свету по пути в театр. К удивлению банкира, за рулем такси оказывается красивая и харизматичная девушка. Она быстро завоевывает симпатию Вячеслава и уже через несколько минут разоблачает недостатки его длительных отношений со Светой. То, что начиналось как кокетливая игра, вскоре превращается в дилемму о выборе между старым и новым.

29.06.2021 Автор: Виолетта Палий