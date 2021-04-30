Start рассказал о премьерах мая

Видеосервис Start рассказал о премьерах, которые ждут его пользователей в мае. Это новые российские и зарубежные сериалы, полнометражное кино и не только. Кроме того, зрителям покажут новые серии уже стартовавших оригинальных проектов.

6 мая подписчики Start узнают, удастся ли героям «Вампиров средней полосы» победить в финальной битве со злом, а по пятницам продолжат следить за жизнью героев проекта «Медиатор». Каждый четверг на сервисе будут выходить по два эпизода нового сезона драмеди «ИП Пирогова» с Еленой Подкаминской в роли кондитера и бизнесвумен Веры Пироговой.

Список премьер мая:

С 1 мая: кулинарное шоу «Женька-Печенька».

Обаятельная Женя, кондитер сериала «ИП Пирогова», научит готовить десерты и выпечку, достойную экрана и даже «Оскара»: от простейших блинчиков до воздушных эклеров с виртуозным декором. И все это − из доступных продуктов, на обычной домашней кухне. Бонус: кулинарные лайфхаки от человека, способного за считаные часы заполнить целую витрину десятками идеальных капкейков.

С 1 мая: сериал «Охота на ведьм» (Heksejakt).

Сериал из коллекции Walter Presents. Норвежский триллер от одного из режиссеров сериала «Ваша честь» со звездой «Мира Дикого Запада» Ингрид Больсё Бердаль в главной роли. Ида, финансовый директор юридической фирмы, обнаруживает подозрительный счет и узнает о махинациях крупнейшего клиента. Но расследование оборачивается против нее, а репутация оказывается под ударом. Невольно открыв ящик Пандоры, девушка попадает в центр скандала национального масштаба.

С 8 мая: сериал «Анатомия убийства» (4 сезон).

В новом сезоне популярного детективного сериала − 8 серий и несколько загадочных смертей, которые вновь будет расследовать Евгения Волкова в исполнении Дарьи Семеновой. Обескровленные трупы, отравление с помощью необычного яда, 15 ножевых ранений − все убийства как-то связаны между собой в лучших традициях романов Агаты Кристи. К своим ролям в новом сезоне вернутся и Андрей Чернышов, и Даниил Спиваковский. К актерскому составу четвертого сезона также присоединилась Юлия Ауг. Предыдущие 3 сезона «Анатомии убийства» также будут доступны подписчикам.

С 15 мая: альманах короткометражек Я ПЕРЕДУМАЛА.

Короткометражные фильмы, снятые женщинами о женщинах: об отношениях с матерью и возвращении в родной город, экзистенциальных приключениях в ночном лесу и неожиданной инъекции животной страсти в размеренную жизнь степенных вегетарианцев, с цитатами из «Девочек» Лины Данэм и не только. Режиссеры Наталья Шинелева, Линара Багаутдинова, Вера Смолина, Анна Кузнецова, Лидия Кондратюк − недавние выпускницы Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова. А темы альманаха − это не дань моде, а естественное следствие желания девушек снимать о том, что они по-настоящему знают, что происходит прямо здесь и сейчас.

С 19 мая: сериал «Если бы не они» (Seizure).

Сериал из коллекции Walter Presents. Двое очень разных детективов. Одно совершенно необъяснимое дело. Четверо погибших подростков в заброшенном бассейне. Яркие ночные кошмары, которые с первого дня работы над этим делом посещают обоих следователей. И пятый мальчик, который сбежал с места гибели друзей. Чем ближе разгадка, тем страшнее кошмары детективов и тем сложнее понять, где реальность, а где галлюцинации.

С 20 мая: полнометражный анимационный фильм НОС ИЛИ ЗАГОВОР «НЕ ТАКИХ».

Лента Андрея Хржановского − номинант на премию Европейской киноакадемии. Символический и постмодернистский фильм-головоломка рассказывает о новаторах в искусстве, людях, опередивших свое время и обладавших смелостью идти против течения − ценой собственного благополучия, а зачастую и жизни. Николай Гоголь и Михаил Булгаков, режиссер Всеволод Мейерхольд и композитор Дмитрий Шостакович стали главными героями этого уникального полотна, созданного с помощью самых разных техник.

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30.04.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: START