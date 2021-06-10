Онлайн-кинотеатры оспаривают равенство с телеканалами в показе сцен курения

Видеосервисы IVI, Megogo и «КиноПоиск» были привлечены к ответственности за демонстрацию курения в своих проектах без подписи о вреде табака. Теперь компании оспаривают штрафы, которые были выписаны после решения Роскомнадзора, и настаивают на отсутствии обязательств соблюдать нормы для вещателей и организаторов трансляций.

Онлайн-кинотеатры «КиноПоиск» и IVI обжалуют в Арбитражном суде Москвы данные постановления Роскомнадзора. Заявления об этом в базе суда обнаружил «Коммерсант» — компании подали их 11 и 19 мая соответственно. Обращение IVI пока оставлено без движения, «Кинопоиска» — принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства. По данным «Коммерсанта», штраф составил 100 тыс. рублей.

Генеральный директор Megogo в России Виктор Чеканов также рассказал, что видеосервис получил штраф и обжалует его.

Согласно закону «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции», с 2014 года вещатели и организаторы демонстрации обязаны маркировать сообщением о вреде табака сцены с курением в фильмах, сериалах и других материалах. Как отмечает «Коммерсант», онлайн-кинотеатры не относят это требование к себе, так как у них нет лицензии на вещание, а видео на платформе запускает, т.е. организовывает трансляцию сам пользователь.

При этом подобные нормы не распространяются на YouTube. Однако Роскомнадзор добавил, что к «организаторам трансляции» также относятся все аудиовизуальные сервисы, на которых размещен контент владельца. Эксперты полагают, что в ближайшее время данный законодательный пробел будет восполнен.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

10.06.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Коммерсант