Драмеди «Струны» отобрано в международный питчинг

Новое молодежное драмеди «Струны» от «Спутник Восток Продакшн» — единственный российский сериал, отобранный в секцию музыкальных сериалов международного питчинга Conecta Fiction.

Крупный телевизионный форум Conecta Fiction проходит онлайн с 28 по 30 июня. С 13 по 17 сентября в Памплоне (Испания) состоится очный питчинг отобранных проектов, три из которых будут представлены на крупнейшем рынке развлекательного и музыкального контента BIME PRO в октябре 2021 в Бильбао (Испания).

«Струны» — история четырех студентов Академии Гнесиных. У молодых и талантливых виолончелистов появляется новый педагог, который предъявляет к ним требования совершенно иного уровня. Случайно снятое видео, где ребята играют вчетвером, становится вирусным, и они объединяются в квартет. Разрываясь между своей популярностью и подготовкой к международному конкурсу, герои взрослеют, сталкиваясь на этом пути с искушениями юности.

Главные роли исполнят молодые актеры Алина Рачковская, Федор Левин, Олег Отс и Ева Инденбаум. Все исполнители главных ролей имеют музыкальное образование, а к съемкам они специально берут уроки игры на виолончели. Режиссеры проекта — Александр Кессель, продюсер сериалов «Лучше чем люди», «Лапси», и документалист Иван Корвин. Руководитель сценарной группы — Анна Гершович («Последний мент», «Лучше, чем люди», «Колл-центр»).

«Вся команда сериала испытывает гордость от того, что такая престижная копродукционная площадка как Conecta Fiction отобрала наши “Струны” наряду с другими европейскими проектами. К сентябрю, когда форум пройдет в Испании, у нас уже будет достаточный объем снятого материала, чтобы представить его заинтересованным со-продюсерам и дистрибьюторам, и проект, надеемся, смогут увидеть зрители всего мира», отметил Александр Кессель.

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30.06.2021 Автор: Виолетта Палий