STX Entertainment объединяется с индийским мейджором Eros International

В пятницу стало известно, что STX Entertainment договорилась о слиянии с индийской компанией Eros International для совместного производства и дистрибуции кино- и телепродукции, сообщает THR. Объединенная компания будет публично торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже и планирует выпустить 40 полнометражных фильмов и более 100 телевизионных эпизодов уже до конца текущего года.

Новая компания будет носить название Eros STX Global Corp. Ожидается, что слияние завершится во втором квартале 2020-го, а штаб-квартиры мини-мейджора будут располагаться в Бёрбанке и Мумбаи.

После слияния студия получит доступ к $125 млн от инвесторов, в число которых входят TPG, Hony Capital и Liberty Global. В активе объединенной компании будет $264 млн чистого долга и $195 млн наличных средств. После слияния Eros STX в первые два года существования сможет сэкономить $50 млн за счет эффекта синергии.

В состав высшего руководства вошли Роберт Саймондс в должности сопредседателя и главного исполнительного директора, Эндрю Уоррен, занявший пост главного финансового директора, Кишор Лалла в должности исполнительного сопредседателя, Ришик Лалла Сингх и Ной Фогельсон в ролях двух других сопредседателей, а также директор по стратегическому развитию Прем Парамесваран. При этом Адам Фогельсон останется председателем STX Motion Pictures Group.

Предполагается, что объединение компаний ознаменует появление первой по-настоящему независимой медиакомпании, которая объединит экспертизу и культурно-корпоративные традиции Голливуда и Болливуда. В ее планах – использовать богатую объединенную библиотеку, работать с различными актерами и режиссерами со всего мира, а также общими усилиями продолжить экспансию на китайский рынок.

Одним из ключевых направлений деятельности объединенной компании станет развитие стриминг-платформы Eros Now. На текущий момент созданный в Индии потоковый сервис уже имеет 26,2 млн подписчиков и считается самой крупной онлайн-библиотекой фильмов Болливуда. Каталог сервиса содержит более чем 3 тысячи индийских фильмов.

Компания STX вышла на рынок в 2014 году, заняв сегмент среднебюджетных фильмов, от производства которых к тому моменту стали отказываться крупные студии. За это время STX выпустила 34 картины, в совокупности собравшие в мировом прокате $1,5 млрд. Самые успешные фильмы, выпущенные студией – ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ ($184 млн в мировом прокате), СТРИПТИЗЕРШИ ($157 млн), ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ($115 млн) и КРАСОТКА НА ВСЮ ГОЛОВУ ($95 млн). Отдельным успехом дистрибьютора стал прокат привлеченного проекта 1+1: ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ ($125 млн), который перешел к STX от Weinstein Company.

Вместе с тем в прошлом году компанию поджидало сразу несколько провалов, включая анимационный проект UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ, заработавшие в мировом прокате всего $32 млн. Кроме того, так и не попала в широкий мировой прокат комедия с Дэйвом Батистой МОЙ ШПИОН, в итоге приобретенная стриминг-сервисом Amazon Prime. Также прошлом году компанию покинуло несколько руководителей, включая главного контент-директора Орена Авива.

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19.04.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR