Сезон летних блокбастеров 2019 в России показал рекордную кассу

Лето подходит к концу, а вместе с ним и очередной «сезон летних блокбастеров». Он начался в мае со стартом крупных голливудских проектов и фактически завершился на прошлом уикенде. По предварительным данным БК, кассовые сборы с 1 мая по 25 августа в России с учетом СНГ составили 19 млрд рублей. И это на 20,3% лучше цифр «сезона летних блокбастеров» прошлого года.

Сборы летнего сезона 2019 года являются лучшими за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд принадлежал лету 2016 года. Тогда кинотеатры заработали 17,8 млрд рублей. Этот результат улучшен на 6,9%. В период с 1 мая по 25 августа 2019 года кинотеатры продали 77,3 млн билетов, что на 19,1% больше, чем год назад. Эти цифры также являются рекордными. В чрезвычайно успешном 2016-м было зафиксировано на 4,5% зрителей меньше.

В целом по состоянию на 25 августа показатели 2019-го опережают цифры прошлого года по кассе на 10,9% и на 10,2% − по проданным билетам.

Более полная статистика с аналитикой результатов будет доступна подписчикам БК в электронной рассылке, которую они получат в пятницу, 30 августа.

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29.08.2019 Автор: БК