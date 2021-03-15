Открытый российский фестиваль анимационного кино начал работу в режиме онлайн

Открытый российский фестиваль анимационного кино – крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации начинает свою работу. В этом году XXVI ОРФАК пройдет в гибридном формате. С 17 по 22 марта 2021 года участники, члены жюри и приглашенные гости традиционно посетят Суздаль Владимирской области, чтобы лично поучаствовать в форуме. Онлайн-мероприятия фестиваля стартуют 15 марта 2021 года на платформе «SUZDALFEST.ONLINE». Регистрация на платформе является бесплатной и доступна всем пользователям интернета РФ и стран СНГ.

15 марта в 18:00 состоится онлайн-открытие смотра, посвященное знаменитому режиссеру анимационного кино, первому президенту фестиваля Александру Татарскому: прямая трансляция будет осуществляться из специальной студии. В течение трех дней на «SUZDALFEST.ONLINE» будут показаны программы фильмов-лауреатов первого пятилетия ОРФАК, хроники Суздальфеста, фильмы-призеры Всероссийского фестиваля детского мультипликационного кино «Жар-Птица», ретроспективы, посвященные творчеству Романа Качанова, Леонида Шварцмана, Евгения Мигунова, Анатолия Карановича, Эдуарда.Назарова, Валерия Угарова.

Традиционно внимание участников фестиваля приковано к конкурсной программе, в которую вошли самые новые авторские фильмы, сериалы, коммерческие ролики, полнометражные анимационные фильмы. В этом году на участие в фестивале было подано 266 заявок. Селекционная комиссия под председательством режиссера Алексея Алексеева в составе режиссеров Василия Бедошвили и Натальи Березовой, редактора Сергея Капкова и художника Марины Курчевской определили лучшие фильмы для показа в конкурсной и во внеконкурсной программах.

В конкурсной программе представлено 96 работ: 27 авторских короткометражных фильмов, 14 эпизодов сериалов, 22 студенческие работы, 13 фильмов-дебютов, 5 полнометражных мультфильмов и 15 работ прикладной анимации.

Судьба призов будет определяться решением двух экспертных комиссий − жюри авторской анимации и жюри коммерческой анимации − профессионалов анимационного кино из России и ближнего зарубежья.

В состав жюри конкурса авторской анимации вошли: эстонский режиссер, художник и сценарист анимационного кино Прийт Тендер, сценарист и продюсер Ирина Марголина, режиссер Владимир Хотиненко, режиссеры и художники анимационного кино Леонид Шмельков и Елизавета Скворцова. Жюри конкурса коммерческой анимации представляют: продюсер и киновед, генеральный директор «Московского кино» Наталья Мокрицкая; писатель, сценарист, продюсер Олег Рой; продюсер, режиссер анимационного кино Елена Чернова.

По итогам просмотра всех фильмов конкурса и внеконкурса жюри авторской и жюри коммерческой анимации определит обладателя Гран-при и распределит специальные награды среди участников. По результатам общего профессионального рейтинга будут вручены призы, а его победитель станет президентом следующего XXVII ОРФАК.

Традиционно на фестивале демонстрируется обширная внеконкурсная программа, состоящая из отечественных и зарубежных мультфильмов, ретроспектив, специальных мероприятий. В этом году гостей и участников ждет эстонская мультипликация: фильмы патриархов рисованной анимации Рейна Раамата и Прийта Пярна, а также коллекция новой анимации студии Eesti Joonisfilm – фильмов Тендера Прийта, Каспара Янциса, Юло Пиккова и Майта Лааса.

В рамках XXVI ОРФАК пройдет Третий всероссийский конкурс детского мультипликационного кино «Утренняя зарядка». Каждый фестивальный день будет начинаться с ярких, интересных работ, созданных детскими непрофессиональными творческими коллективами и индивидуальными авторами.

Помимо кинопросмотров для гостей и участников Судальфеста организована насыщенная деловая программа с ведущими режиссерами, продюсерами, педагогами, организаторами производства анимационного кино. На дискуссионной платформе «Анимация – территория креативной индустрии» известный кинокритик Лариса Малюкова и директор фестиваля Александр Герасимов начнут разговор о вовлечении анимации в креативный сектор, поддерживаемый сегодня государственными программами.

На мероприятии планируется следующий состав участников:

руководитель Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ Светлана Максимченко;

Председатель Правления киностудии «Союзмультфильм», Генеральный директор киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева;

Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев;

Исполнительный директор Ассоциации анимационного кино Ирина Мастусова;

Руководитель Представительства Калининградской области в Москве Денис Салий;

Резидент группы компаний «Южный Регион», председатель Правления «Фонда Медиапарк Южный Регион ДГТУ» Георгий Кудинов;

Продюсер первой дальневосточной студии анимации «Мечталёт» в Хабаровске Илья Кузнецов;

Художественный руководитель подростковой анимационной мастерской в креативных классах «ТАК: театр, анимация кино», автор образовательной программы по анимации для Школ креативных индустрий в Калининграде, Владивостоке и Кемерово, режиссер-педагог студии «Да» в Санкт-Петербурге Мария Дубровина;

Член общественного совета по культуре при Министерстве культуры Новосибирской области, советник генерального директора Агентства инвестиционного развития Новосибирской области, руководитель департамента Центра креативных индустрий региона Лада Юрченко;

Директор киностудии «Башкортостан» имени Амира Абдразакова,

Директор кинофестиваля «Серебряный Акбузат», Башкортостан Юнир Аминев;

Руководитель Воронежской студии Wizart Animation Владимир Николаев и другие.

Совместно с топ-менеджерами ведущих онлайн-платформ фестиваль организует дискуссионную панель «Анимация на VoD-платформах в России: что хотят платформы и их зрители?», в рамках которой специалисты обсудят новую онлайн-реальность и наиболее актуальные вопросы для анимационной индустрии: контентные планы платформ, какой контент наиболее востребован зрителями, планы по инвестициям в производство анимации и копродакшену, изменения паттернов смотрения в связи с пандемией. В мероприятии примут участие представители Яндекс, Start, IVI, МТС, «Ростелеком», «Триколор» и др.

Одним из ключевых событий деловой программы ОРФАК станет питчинг анимационных проектов, который проводится Оргкомитетом фестиваля совместно с киностудией «Союзмультфильм». Авторы презентуют идеи своих мультфильмов в присутствии жюри, участников и гостей смотра. Призеры питчинга получат шанс разработать свой проект совместно с ведущими специалистами легендарной киностудии. Целью питчинга является не только реализация перспективных проектов, но и поощрение авторов к созданию качественных и современных анимационных картин.

О том, как автору лучше распорядиться идеей анимационного сериала и какие шаги необходимо предпринять для прохождения проекта от замысла до зрительского экрана, расскажут руководители отдела анимации кинокомпании СТВ Андрей Полосухин и Людмила Цой в своей презентации «Есть идея сериала. Что дальше?».

Наиболее актуальные вопросы про особенности работы в творческом коллективе и профессиональные перспективы для аниматоров поднимут сразу несколько спикеров деловой программы Суздальфеста. Организаторы AnimationSchool и «Слета аниматоров» Андрей Тренин и Николай Худяков проведут лекцию «Куда пойти работать аниматору и сколько зарабатывают в индустрии?». Исполнительный продюсер спин-офф проектов бренда «Маша и Медведь» Елена Щичкина расскажет про важность эмоционального интеллекта и даст практические советы по трудоустройству на дискуссии«Творческая команда глазами продюсера. Как успешно пройти собеседование». Мурманская анимационная студия «Нюфоцей Продакшн» представит многосерийный анимационный фильм «Я жду Нюфоцея Бэч», основанного на произведении мурманского поэта и прозаика Николая Колычева.

Ведущие авторы и режиссеры анимационного кино примут участие в творческих встречах. Юрий Норштейн и Юлий Файт проведут вечер воспоминаний «Мастера о мастерах. Об именах, которые не должны быть забыты», на котором расскажут зрителям о творчестве художника Марины Соколовой.

Действующие руководители детских студий, педагоги и аниматоры проведут круглый стол на тему: «Как и зачем создавать студию детской̆ анимации?».

В рамках совместного проекта Оргкомитета фестиваля и Фонда СЭИП сценарист Александр Детков проведет лекцию «Сценарий как основа экранного искусства» о том, что надо сделать, чтобы литературная идея превратилась в сценарную. Также на фестиваль приедут детские писатели с предложениями своих идей, которые будут представлены на «Ярмарке сценариев» перед заинтересованными в их творчестве режиссерами, художниками и продюсерами анимационных студий.

Продюсер издательских проектов киностудии «Союзмультфильм» Станислав Дединский совместно с журналистом Ларисой Малюковой презентуют издательские проекты: «Борис Дёжкин. Страницы биографии», «Дрессировщик жуков. Владислав Старевич создает анимацию», «Леонид Шварцман. Книга к 100-летию художника-постановщика анимационных фильмов».

Фестивальные дни будут завершаться концертами музыкальных групп и исполнителей, а в один из вечеров киностудия «Союзмультфильм» организует для участников тематический квиз.

Помимо просмотров программы в Турцентре «Суздаль» все гости имеют возможность насладиться фестивальными киносеансами на площадках по всей стране. Несмотря на переход мероприятий в онлайн, а также на все ограничения, существующие в разных областях России и в странах СНГ, в день открытия фестиваля стартует акция «Открытая премьера» – широкомасштабный кинопоказ новейшей российской анимации и зрительское голосование за самый полюбившийся детям фильм. В этом году фестиваль задействует более 750 площадок из 40 субъектов Российской Федерации, а также из Белоруссии и Литвы. Традиционно гостей фестиваля ждут на киносеансах во Владимирской области и киносети «Москино», также в этом году к акции присоединились 24 площадки под управлением Фонда Кино. Просмотры будут организованы в кинотеатрах, домах культуры, библиотеках, школах, музеях, детских садах и будут доступны всем желающим.

«Открытая премьера» зародилась восемь лет назад, в 2020 году фильмы были показаны в более чем 500 городах и поселках России и их увидело более 125 000 зрителей, и с каждым годом количество площадок и участников акции неуклонно растет. По итогам просмотров и всенародного голосования определится фильм-победитель, авторы которого станут счастливыми обладателями одной из самых ценных наград фестиваля – приза зрительских симпатий. Торжественное объявление итогов зрительского голосования и вручение приза от всей страны состоится на церемонии закрытия фестиваля в московском кинотеатре «Космос» 23 марта.

Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и является ключевым профессиональным смотром отечественной анимации. Фестиваль организуется Кинокомпанией «Мастер-Фильм» совместно с Администрацией Владимирской области.

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15.03.2021 Автор: Артур Чачелов