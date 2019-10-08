Начался прием заявок на главный российский фестиваль мультфильмов

Оргкомитет Суздальского фестиваля обнародовал сроки проведения следующего смотра, начал прием заявок на участие и объявил о проведении традиционных конкурсов фестивальных заставок и плакатов.

Юбилейный XXV Открытый российский фестиваль анимационного кино состоится в Суздале Владимирской области с 11 по 16 марта 2020 года. ОРФАК («Суздальфест») – главное российское событие для всех деятелей анимационного искусства, крупнейший профессиональный смотр отечественной мультипликации. В этом году в нем приняло участие более двух тысяч человек и с каждым годом количество фильмов, участников, мероприятий неуклонно растет.

Подать заявку на участие в фестивале может правообладатель (или его представитель) на официальном сайте ОРФАК www.suzdalfest.ru до 6 декабря 2019 года.

Ежегодно оргкомитет формулирует новую оригинальную тему фестиваля, которая обыгрывается в оформлении площадок форума, в плакате и заставке. Тема юбилейного фестиваля: «Вечное движение». Это и об основах профессии, о том пути, который проходит аниматор от упражнения с прыгающим мячиком до сложной игровой сцены. Это и о том, что анимация за столь короткий срок своего существования стала искусством, способным отразить и интерпретировать вопросы, над которыми размышляют художники не одно столетие. Все желающие приглашаются к отображению темы фестиваля в плакатах и заставках.

Для участия а конкурсе плакатов важно отразить в своем рисунке «Вечное движение» и воплотить в контексте этой тематики свое видение главных символов смотра – девочки и гуся. Похожая творческая задача предлагается и участникам конкурса заставки: собственными силами создать анимационный фильм продолжительностью от 10 до 20 секунд, который может предварять все фестивальные показы. В этом ролике так же должна быть отражена тема нынешнего смотра и появляться девочка с гусем. Автор заставки-победителя и автор лучшего плаката будут приглашены в качестве участников фестиваль. Лучший ролик станет официальной заставкой XXV ОРФАК до следующего фестиваля, а лучшие постеры будут использованы в фестивальном оформлении.

Фестиваль организуется Кинокомпанией «Мастер-Фильм» совместно с Администрацией Владимирской области при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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08.10.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Суздальфест