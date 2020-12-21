Начался прием заявок на питчинг проектов Фестиваля анимационного кино в Суздале

Открытый российский фестиваль анимационного кино и киностудия «Союзмультфильм» до 1 февраля 2021 года ведут прием заявок на участие в питчинге анимационных проектов.

Конкурс проектов является неотъемлемой частью современного кинопроцесса. За время существования в рамках фестиваля мероприятие стало одним из самых ожидаемых событий деловой программы Суздальфеста. Целью питчинга является не только реализация перспективных проектов, но и поощрение авторов к созданию качественных и современных анимационных картин, апеллирующих к общечеловеческим ценностям.

Питчинг является специальным мероприятием фестиваля, проходит в открытом режиме и представляет собой презентацию анимационных проектов всем заинтересованным участникам индустрии: потенциальным продюсерам и инвесторам, независимым авторам, представителям СМИ. Традиционно на мероприятии присутствуют не только организаторы – дирекция ОРФАК и руководство «Союзмультфильма», − но и представители всех действующих анимационных студии страны.

На нынешний питчинг принимаются проекты в следующих категориях:

авторский мультфильм для семейной аудитории (6+);

авторский мультфильм для взрослой аудитории (18+);

мультсериал для подростков (12+);

мультсериал для малышей (0+).

Отбор работ проводится на равных для всех условиях вне зависимости от профессионального опыта и образования.

Для участия в конкурсе авторам анимационных проектов необходимо заполнить заявку на сайте фестиваля и приложить материалы, которые раскроют концепцию будущего фильма: синопсис, описание взаимоотношений и характеров персонажей, визуальное решение, анимационные характеристики, портрет целевой аудитории фильма и т.д. Содержание и оформление заявки остаются на усмотрение заявителей, но организаторы сформулировали свои ожидания и дали рекомендации, которые помогут грамотно оформить идеи сериалов.

Предпочтительные жанры сериалов для подростков – приключения, фантастика, фэнтэзи, детектив, комедия. Хронометраж каждой серии – 11 или 22 минуты. Целевая аудитория – гендерно-нейтральная. Помимо названия, хронометража и описания предполагаемой аудитории, проект должен содержать: логлайн, указание концепции и формата, миссию проекта, краткое описание основных персонажей, пример сюжета или сюжет пилотной серии. Кроме того, надо сформулировать позиционирование проекта и его актуальность, указав, чем сериал отличается от остальных и выделяется на общем фоне мировой продукции.

При подготовке проекта к конкурсу организаторы рекомендуют обратить особое внимание на описание концепции, из которой должен быть понятен «движок» сериала, то есть на каких сюжетах и взаимоотношениях будет построена каждая из серий. Движок должен позволить рассказать не менее 52 историй. Миссия проекта отвечает на вопросы: «Зачем создается ваш сериал?», «Какой посыл/основную мысль вы закладываете в сериал?». Важно, чтобы истории были универсальными, апеллировали к общечеловеческим ценностям. Приветствуются понятные, узнаваемые и при этом разносторонние персонажи. Они должны четко различаться по способу действия и отношения к миру. Хорошо, когда герои наделены необычными, запоминающимися именами. Лучше избегать обобщенных, собирательных образов героев: пусть каждый̆ чем-то выделяется и запоминается. Желательно кроме характерных особенностей найти и отличительные визуальные составляющие героев. Очень важно простроить взаимоотношения персонажей, чтобы было понятно, какого рода конфликты могут между ними возникать.

Организаторы конкурса ожидают получить проекты образовательно-развлекательных и развлекательныхсериалов для самых маленьких зрителей. Продолжительность серии − 3,5 или 7 мин, целевая аудитория – гендерно-нейтральная, ядро – 2-4 года. Проект должен содержать те же составляющие, что и сериал для подростков: логлайн, концепцию, миссию, позиционирование и актуальность, описание персонажей и пример сюжета. Следует учитывать, что создание продуктов для детей – это один из самых простых и приятных способов выстраивать сюжеты и рассказывать истории, потому что в детях нет недоверия и скептицизма. Однако, написать сценарий детского телесериала с хорошим поворотным моментом и создать шоу, которое дети будут ждать с нетерпением, очень непросто. Приветствуется, если проект будет стимулировать двигательную активность, которая так важна в возрасте от двух лет.

Организаторы призывают авторов самим побыть немного ребенком, чтобы понять и почувствовать уровень их потребностей и понимания; создать способный очаровать малыша воображаемый мир; попытаться понять способности и возможности детей. Например, если дети понимают всего 900 слов, нужно использовать меньше разных слов и включать больше действия и реакций в свой сценарий.

По итогам отбора селекционная комиссия определит не более восьми проектов, авторы которых будут приглашены в Суздаль за счет организаторов для участия в мероприятиях смотра. Отобранные проекты мультфильмов будут презентованы авторами в присутствии жюри, участников и гостей XXVI ОРФАК в Суздале.

Победители питчинга определяются решением жюри. Призеры получат шанс разработать свой проект совместно с ведущими специалистами киностудии «Союзмультфильм».

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21.12.2020 Автор: Артур Чачелов