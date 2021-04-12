Фестиваль «Святая Анна» откроется не фильмом, а мастер-классом

28 фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна» откроется 16 апреля мастер-классом Эдуарда Оганесяна – автора, постановщика и продюсера одного из самых успешных сериалов прошлого года «Чики». Режиссер, сценарист и художник кино ровно 10 лет назад участвовал в 18-й «Святой Анне» (2011) с дипломным фильмом ВГИК АЗНИФ и был отмечен жюри спецдипломом «За новый взгляд на традиции».

Впервые за 13 лет фестиваль открывается не полнометражным фильмом, а событием Образовательной платформы, где в качестве спикера выступит режиссер нового поколения, который за 10 лет с момента участия в студенческом смотре укрепил свой статус до профессионала индустрии, работая над проектами различных форматов.

Мастер-класс состоится в Библиотеке им. Н.А. Некрасова 16 апреля в 17:00 (ул. Бауманская, 58/25 стр. 14). Он также будет транслироваться в социальных сетях для участников из других городов.

В конкурсной программе 28-й «Святой Анны» заявлено 128 фильмов, которые будут показаны в течение следующих 6 дней на 12 экранах Москвы. Председатель жюри 28-й «Святой Анны» − обладатель Государственной премии РФ кинорежиссер Сергей Урсуляк. Вход на все показы фестиваля является свободным по регистрации.

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12.04.2021 Автор: БК