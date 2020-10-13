На «Святой Анне» победителей наградят поддержкой киноренталов

В работе 27-й открытого фестиваля студенческих и дебютных фильмов Святая Анна, проходящего с 9 по 16 октября, участвует 122 российских короткометражных фильмов: игровых, документальных и анимационных. Уже на этой неделе, 16 октября, в Доме кино будут объявлены победители, которые получат в качестве премий сертификаты на услуги ведущих российских кинокомпаний: Cinelab, PPVFX, PAAP, Renta Photo, Flysound.

В этом году в составе жюри актриса Анна Слю,продюсер Елена Яцура, оператор-постановщик Алексей Федоров, кинокритик Егор Москвитин, режиссер Леонид Шмельков, режиссер Елена Ласкари и историк кино Сергей Землянухин. Председателем жюри стал режиссер Сергей Мокрицкий.

Конкурсные показы проходят в Москве: вЦентральном Доме Кино, в Кинозале «ГУМ», в Центре Документального кино, в Музее кино и кинотеатре «Факел».

В этом году в открытых дискуссиях принимают участие: режиссер документального кино Иван С. Твердовский, режиссер и сценарист Катя Шагалова, руководители агенства по фестивальному продвижению Eastwood Agency Ольга Баженова и Екатерина Русакович, директор по маркетингу и коммуникациям независимых кинокомпаний Катерина Назарова, главный редактор «Фильм Про» Иван Кудрявцев, режиссер Кирилл Соколо, продюсер Юлия Мишкинене, продюсер Илья Бурец, модераторы программ − Дарья Вожагова, Анна Васильева.

Все мероприятия проводятся оффлайн со строгим соблюдением всех мер безопасности.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

13.10.2020 Автор: БК