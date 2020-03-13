121 проект поборется за призы фестиваля «Святая Анна»

Старейший в России фестиваль студенческих и дебютных фильмов состоится в 27-ой раз в Москве на основной площадке – Центральном Доме кино с 19 по 27 марта 2020 года. На соискание премий фестиваля было подано более 600 заявок. Шорт-лист конкурсной программы представлен 121 короткометражными фильмами, которые будут показаны в сроки проведения фестиваля на 5 московских площадках. Участники фестиваля – студенты ведущих и новых российских киношкол, а также независимых дебютантов в области кино.

15 главных премий фестиваля будут присуждены по итогам конкурса игровых, документальных и анимационных студенческих и дебютных фильмов начинающих кинематографистов. Помимо премий лауреаты фестиваля получат сертификаты на производство будущих картин от ведущих студий страны: киноконцерна «Мосфильм», киностудии CineLab, RENTA Photo, CANON, FlySound и других партнеров фестиваля.

Председателем жюри 27-й Святой Анны является кинорежиссер и драматург, педагог, Член Союза кинематографистов РФ и Народный артист России Александр Митта.

Основной площадкой фестиваля станет московский Центральный Дом кино. Также сеансы и мероприятия фестиваля пройдут в киноцентре «Каро 11 Октябрь (зал №10), Музее Кино (Кинозал им. А. Тарковского), кинотеатрах сети «Москино» «Факел» и «Салют»и Центре документального кино. Все показы фестиваля – некоммерческие, на некоторые необходима регистрация.

Образовательная платформа – важная составляющая «Святой Анны». В этом году образовательные презентации проведут представители digital-агентства SMMagic, агентства фестивального продвижения Eastwood, организаторы маркета «4 сезона», отдельный мастер-класс Заслуженной артистки России Евдокии Германовой, а также специальный практический интенсив от «Киношколы Александра Митты».

Дискуссионный клуб 26-й Святой Анны развернется каждый день в Доме кино после вечерних показов конкурсных работ, где приглашенные эксперты – действующие российские кинематографисты будут обсуждать с молодыми авторами их первые фильмы. Экспертами 2020 года выступят: программный директор ОРКФ «Кинотавр» Ситора Алиева, главный редактор «Фильм Про» Иван Кудрявцев, режиссер Кирилл Соколов, актриса Татьяна Полосина, режиссер Оксана Карас, продюсер Юлия Мишкинене, режиссер Анна Пармас, режиссер документального кино Иван Твердовский и другие.

Фестиваль откроется 19 марта картиной МАЛЬЧИК РУССКИЙ режиссера Александра Золотухина – обладателя приза за лучший дебют Премии Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый Слон» и участником программы Forum 69-го Берлинского кинофестиваля. Внеконкурсная программа полнометражных фильмов «Дебют» включает первые полнометражные работы лауреатов «Святой Анны» прошлых лет: КАК Я СТАЛ… Павла Мирзоева, КУРАТОР Петра Левченко, НАРИМАН И ЕГО БРАТЬЯ Елизаветы Болычевой, СМОТРИ КАК Я Егора Сальникова.

Предварять закрытие фестиваля будут экскурсия на «Мосфильм» и в Музей Кино, организованные специально для участников «Святой Анны» из других городов, приехавших представлять свои работы на фестивале. Закрытие 27-й «Святой Анны» состоится 27 марта в Доме кино.

Фестиваль проходит при поддержке Союза кинематографистов России, Национальной академии кинематографических искусств и наук России и Министерства культуры Российской Федерации.

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13.03.2020 Автор: БК