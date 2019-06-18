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ТНТ-Premier эксклюзивно покажет «Верность» и «Грозу»

Сопродюсерами фильмов стали Валерий Федорович и Евгений Никишов

До конца года видеосервис ТНТ-Premier на эксклюзивной основе покажет два полнометражных фильма – ВЕРНОСТЬ Нигины Сайфуллаевой и ГРОЗУ Григория Константинопольского. Об этом сообщают «Ведомости». Сопродюсерами картин стали Валерий Федорович и Евгений Никишов, которые управляют ТНТ-Premier Studios. Обе картины участвовали в основном конкурсе «Кинотавра», ВЕРНОСТЬ ― получила специальный приз жюри.

Фильмы выйдут в кинотеатрах на ограниченное число дней, а затем станут доступны на ТНТ-Premier. По словам директора телеканала ТНТ и одного из управляющих субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Романа Петренко, показ уникальных фильмов должен поддержать лояльность подписчиков и привлечь новых пользователей. Источники «Ведомостей» сообщают, что видеосервис закрыл заметную часть производственного бюджета каждого фильма. Производственный бюджет ГРОЗЫ составил 12 млн рублей, ВЕРНОСТИ — 45 млн рублей.

В настоящий момент большая часть сериалов на ТНТ-Premier также выходит в эфире каналов ТНТ и ТВ-3. Как отмечает Петренко, основой сервиса должны стать сериалы, доступные только на ТНТ-Premier. В год компания намерена выпускать по 10 таких сериалов. По словам Петренко, это позволит сервису увеличить количество подписчиков с 600 тыс. до 5 млн.

ТНТ-Premier не единственный видеосервис, инвестирующий в российское кино. Сопродюсерами ЗАВОДА Юрия Быкова стал сервис Start, а его новый фильм СТОРОЖ спродюсирует «Яндекс» и покажет на «Кинопоиске» одновременно с традиционным прокатом. Онлайн-кинотеатр Okko стал сопродюсером БОЛЬШОЙ ПОЭЗИИ Александра Лунгина, получившей приз «Кинотавра» за лучшую режиссуру.

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18.06.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: Ведомости

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