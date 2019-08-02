Генпродюсером ТНТ-PREMIER Studios стала Нелли Яралова из «Амедиа Продакшн»

Генеральным продюсером ТНТ-PREMIER Studios, занимающейся производством фильмов и сериалов для ТНТ, ТВ-3 и THT-PREMIER, назначена Нелли Яралова, ранее занимавшая аналогичную должность в кинокомпании «Амедиа Продакшн». Об этом сообщили в пресс-службе студии.

Отмечается, что на новой должности она займется разработкой идей и сценариев, развитием и запуском новых сериалов, а также поиском специалистов и формированием команд.

«Мы очень рады, что в нашу команду вливается такой опытный и высококлассный продюсер, как Нелли Яралова. THT-PREMIER Studios сейчас активно развивается и расширяется, и мы рассчитываем, что, с приходом Нелли, на онлайн-платформе THT-PREMIER появится еще больше новых ярких и интересных проектов премиального уровня», – отметил руководитель студии Валерий Федорович.

Как добавил продюсер Евгений Никишов, одновременно с приходом Нелли стартовали съемки совместного со студией «Амедиа» проекта ВЫЖИВШИЙ режиссера Карена Оганесяна – приключенческого экшн-блокбастера, который выйдет на платформе в следующем году.

«В новой должности я собираюсь развивать как собственные идеи, так и активно привлекать к сотрудничеству коллег-продюсеров в поисках самых интересных проектов. Помимо продюсерского опыта я обладаю большой компетенцией в поиске новых творческих кадров, и одной из наших стратегических задач будет привлечение к работе студии талантливых и перспективных шоураннеров, а также молодых режиссеров, операторов, актеров, сценаристов и художников, имена которых рынок еще не открыл или только открывает», – рассказала Нелли Яралова.

Нелли Яралова окончила факультет журналистики СПбГУ, факультет «Международной экономики» МГИМО и мастерскую А. Акопова при факультете «Продюсерство и экономика» во ВГИКе. С 2005 года она как продюсер сотрудничала с «Амедиа», где работала над сериалами «Не родись красивой» (СТС), «Татьянин день» (Первый канал) и др. В 2007 году Нелли Яралова основала собственное агентство «Стардаст», специализирующееся на разработке и препроизводстве фильмов и сериалов. Работала над такими сериалами, как «Мажор», «Обратная сторона Луны», «Школа», а также полнометражными фильмами ПРИТЯЖЕНИЕ, ЛЕДОКОЛ, ПРИЗРАК, НАПАРНИК, ВРЕМЯ ПЕРВЫХ. В качестве генерального продюсера «Бест Эпизодс Медиа» Нелли Яралова совместно с Александром Цекало выпустила сериал «Территория», который в 2017 году вошел в топ-8 лучших зарубежных проектов международного конкурса MIPDrama Screenings в Каннах (Франция). В 2015 году она вернулась в «Амедиа» и в должности генерального продюсера приняла участие в работе над фильмами Т-34, ЗОЛОТАЯ ОРДА, сериалом «Гостиница «Россия» и другими проектами.

02.08.2019 Автор: Дмитрий Некрасов