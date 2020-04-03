Фестиваль в Торонто не исключает возможности перехода в онлайн

Оргкомитет кинофестиваля в Торонто размышляет над различными вариантами проведения мероприятия, сообщает THR. Организаторы смотра Джоана Висенте и Кэмерон Бэйли продолжают планировать сентябрьский форум в традиционном формате, но рассматривают возможность переноса ряда мероприятий в онлайн, где это потребуется для соблюдения всех необходимых мер предосторожности в условиях бушующей пандемии коронавируса.

Организаторы отдают себе отчет в том, что более чем за четыре месяца до начала мероприятия сложно представить, как именно будет выглядеть будущий фестиваль. Поэтому рассматриваются любые инновационные возможности (не только цифровые), которые могут помочь кинематографистам и поддержат индустрию.

Разработка сентябрьского фестиваля проходит в тесном сотрудничестве с оргкомитетами других кинофорумов, которые уже были отложены из-за коронавируса. Предполагается, что в рамках единой платформы будет проведено мероприятие с довольно разветвленной программой. Сотрудники фестиваля уже начали работать из дома, но при этом планируется создать все условия для трансляции и премьер новых фильмов онлайн.

В рамках подготовки к фестивалю Кэмерон Бэйли проведет для канадских любители кино, находящихся на самоизоляции, несколько онлайн-встреч с голливудскими звездами и профессионалами киноиндустрии, предваряя этим специальные стриминг-трансляции различных фильмов на потоковом сервисе Crave.

Примечательно, что на текущий момент до 1 июля решено оставить закрытыми пять кинозалов в культурном центре Bell Lightbox, центральном штабе фестиваля, потерявшем из-за этого часть своего операционного дохода. Предстоящий фестиваль в Торонто планируется к проведению с 10 по 20 сентября.

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03.04.2020 Автор: Никита Никитин

Источник: THR