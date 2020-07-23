«Той Рой Медиа» заключила трехлетнюю сделку с компанией «Мастер Решений»

«Той Рой Медиа» − студия-производитель мультсериала «Дракоша Тоша» − объявила о трехлетней сделке с компанией «Мастер Решений». Теперь она будет осуществлять региональную дистрибуцию мультсериала на бесплатные региональные телеканалы в России.

«Мастер решений» − крупнейшая телевизионная региональная синдикация, программирует эфиры более чем 80 каналов по всей стране: закупает контент, готовит сетку и полностью формирует эфир, открывает права на контент, который до этого не был доступен регионам. «Мастер решений» − победитель Национальной премии в области спутникового, кабельного и интернет-телевидения «Золотой луч» в номинации «Лучшая региональная синдикация».

«В условиях пандемии региональные телеканалы вынуждены были почти полностью сократить производство собственного контента, тогда как в целом по стране телесмотрение выросло, − говорит коммерческий директор «Той Рой Медиа» Евгений Венковский. − Мы выбрали компанию «Мастер решений» в качестве нашего эксклюзивного партнера по дистрибуции мультфильма «Дракоша Тоша» на региональные каналы, так как она имеет самую большую сеть региональных телеканалов по всей стране и зарекомендовала себя как компания, у которой качественная программная сетка, компания, которая скрупулезно подбирает лучший контент в соответствии со зрительской аудитории каналов. Мы рады, что опытные профессионалы «Мастера решений» помогут этим каналам заполнить сетку в том числе и нашим замечательным мультфильмом».

«Мы видим как бренд «Дракоша Тоша» стремительно развивается на зарубежном рынке, − отметила генеральный директор «Мастер Решений» Анна Кременецкая. − Стоит отметить такие заслуги компании как выход на платформе Amazon Prime, а также на рынок Тайваня. Для нас большая честь, что компания «Той Рой Медиа» выбрала «Мастер Решений» в качестве основного партнера по региональной дистрибуции. Уверена, что наш опыт позволит укрепить бренд в регионах в кратчайшие сроки».

Детский мультсериал «Дракоша «Тоша» создан в вертикальном формате. На данный момент вышло уже два его полных сезона, то есть 52 серии. Идет работа над третьим сезоном мультсериала «Дракоша Тоша», автором сценария которого стал американскийй сценарист Майкл Маурер. В России проект транслируют на телеканалах «Карусель», «Мульт», «Мама» и других. Кроме того, «Дракоша Тоша» находится среди востребованных мультсериалов в онлайн-кинотеатрах IVI, Okko и Wink. В ближайшее время он также появится на платформе tvzavr. Сериал стал обладателем серебряной кнопки на YouTube Россия за быстрое наращивание аудитории. На сегодняшний день на этом видеосервисе ее общее количество в месяц составляет более 20 млн. зрителей.

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23.07.2020 Автор: Артур Чачелов