Российский фестиваль сериалов «Пилот» объявил состав жюри

Председателем станет заслуженный актер театра и кино, телеведущий Юрий Стоянов. Также в состав жюри «Пилота» вошли актриса Кристина Асмус, режиссер Петр Буслов («Домашний арест»), сценарист Роман Кантор (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, «Эпидемия») и актер Сергей Бурунов. Они выберут победителей в номинациях Лучшая актерская работа, Лучший продюсер, Лучший режиссер, Лучший сценарист, а также вручат специальный Приз жюри.

Ранее была объявлена программа фестиваля, куда вошли самые ожидаемые многосерийные проекты этого сезона, среди которых новые сериалы Бориса Хлебникова, Дуни Смирновой, Вадима Перельмана, Клима Шипенко, режиссерский дебют Евгения Стычкина, новые работы Наталии Мещаниновой и Оксаны Карас и др.

Конкурсная программа Третьего Фестиваля телесериалов «Пилот»:

«Ева, рожай!» , реж. Клим Шипенко — Start studio

, реж. Клим Шипенко — Start studio «Контакт», реж. Евгений Стычкин — Good Story Media и продюсерская компания «Среда», канал ТНТ

реж. Евгений Стычкин — Good Story Media и продюсерская компания «Среда», канал ТНТ «Вне себя», реж. пилота Александр Дулерайн — 1-2-3 Production, канал ТНТ

реж. пилота Александр Дулерайн — 1-2-3 Production, канал ТНТ «Моя большая тайна», реж. Никита Грамматиков — Team Films, Мультимедийный сервис Okko

реж. Никита Грамматиков — Team Films, Мультимедийный сервис Okko « Пропавшая», реж. Вадим Перельман — Медиаслово, КиноПоиск HD

реж. Вадим Перельман — Медиаслово, КиноПоиск HD «Пингвины моей мамы» , реж. Наталия Мещанинова — KION/МТС Медиа, Студия Лукфильм

, реж. Наталия Мещанинова — KION/МТС Медиа, Студия Лукфильм «Стрим», реж. Рустам Ильясов — Comedy Club Production, канал ТНТ

реж. Рустам Ильясов — Comedy Club Production, канал ТНТ «Мне плевать, кто вы», реж. Мафагел Оксана, Аранова Елизавета Варвара — 1-2-3 Production, канал ТВ-3

реж. Мафагел Оксана, Аранова Елизавета Варвара — 1-2-3 Production, канал ТВ-3 «Отец Сергий», реж. Кирилл Кузин — KION/МТС Медиа, Паник продакшн

реж. Кирилл Кузин KION/МТС Медиа, Паник продакшн «Вертинский», реж. Дуня Смирнова — Кинокомпания «Глобус-фильм», Первый канал, KION/МТС Медиа

реж. Дуня Смирнова Кинокомпания «Глобус-фильм», Первый канал, KION/МТС Медиа «Сын», реж. Флюза Фархшатова — Team Film, канал Россия

реж. Флюза Фархшатова — Team Film, канал Россия «Товарищ майор», реж. Борис Хлебников – KION/МТС Медиа, Студия Лукфильм

реж. Борис Хлебников – KION/МТС Медиа, Студия Лукфильм «Братья», реж. пилота Илья Куликов — LEGIO FELIX, канал СТС

реж. пилота Илья Куликов — LEGIO FELIX, канал СТС «Чиновница», реж. Оксана Карас — Киностудия КИТ, Продюсерский центр IVAN, Первый канал, KION/МТС Медиа

реж. Оксана Карас Киностудия КИТ, Продюсерский центр IVAN, Первый канал, KION/МТС Медиа «Наследие», реж. Голубев Алексей — MAG FILM

Откроется третий смотр 25 июня премьерой драмеди Михаила и Лили Идовых «Джетлаг» с Ириной Старшенбаум, Ксенией Раппопорт, Егором Корешковым и Филиппом Авдеевым в главных ролях.

Фестиваль телесериалов пройдет при полном соблюдении всех антикоронавирусных мер. Все гости и участники фестиваля будут ежедневно проверяться на отсутствие коронавирусной инфекции. Все расходы организаторы берут на себя. Также на фестивале будет особый порядок посещения кинопоказов при соответствующей рассадке, а на всех площадках «Пилота» будут действовать масочный режим и другие меры для предотвращения распространения COVID-19.

Фестиваль сериалов «Пилот» учрежден для содействия развитию жанра российского сериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса.

Президентом фестиваля «Пилот» является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский. Генеральный продюсер фестиваля – актриса Светлана Дрыга. Программный директор – Егор Москвитин. Партнерами фестиваля выступают «Газпромбанк» и «Страховая Группа «СОГАЗ».

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16.06.2021 Автор: Виолетта Палий