Российский фестиваль сериалов «Пилот» объявил состав жюри

Председателем станет заслуженный актер театра и кино, телеведущий Юрий Стоянов. Также в состав жюри «Пилота» вошли актриса Кристина Асмус, режиссер Петр Буслов («Домашний арест»), сценарист Роман Кантор (СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, «Эпидемия») и актер Сергей Бурунов. Они выберут победителей в номинациях Лучшая актерская работа, Лучший продюсер, Лучший режиссер, Лучший сценарист, а также вручат специальный Приз жюри.
Ранее была объявлена программа фестиваля, куда вошли самые ожидаемые многосерийные проекты этого сезона, среди которых новые сериалы Бориса Хлебникова, Дуни Смирновой, Вадима Перельмана, Клима Шипенко, режиссерский дебют Евгения Стычкина, новые работы Наталии Мещаниновой и Оксаны Карас и др.
Конкурсная программа Третьего Фестиваля телесериалов «Пилот»:
Откроется третий смотр 25 июня премьерой драмеди Михаила и Лили Идовых «Джетлаг» с Ириной Старшенбаум, Ксенией Раппопорт, Егором Корешковым и Филиппом Авдеевым в главных ролях.
Фестиваль телесериалов пройдет при полном соблюдении всех антикоронавирусных мер. Все гости и участники фестиваля будут ежедневно проверяться на отсутствие коронавирусной инфекции. Все расходы организаторы берут на себя. Также на фестивале будет особый порядок посещения кинопоказов при соответствующей рассадке, а на всех площадках «Пилота» будут действовать масочный режим и другие меры для предотвращения распространения COVID-19.
Фестиваль сериалов «Пилот» учрежден для содействия развитию жанра российского сериала, предоставления его создателям возможности показа своих проектов ведущим экспертам индустрии и профессионалам телебизнеса.
Президентом фестиваля «Пилот» является кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий Тодоровский. Генеральный продюсер фестиваля – актриса Светлана Дрыга. Программный директор – Егор Москвитин. Партнерами фестиваля выступают «Газпромбанк» и «Страховая Группа «СОГАЗ».
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16.06.2021 Автор: Виолетта Палий
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